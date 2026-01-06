خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آخرین اخبار کالابرگ جدید از زبان وزیر کار/ روش ثبت نام متقاضیان

آخرین اخبار کالابرگ جدید از زبان وزیر کار/ روش ثبت نام متقاضیان
کد خبر : 1738446
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر کار گفت: افرادی که در حال حاضر یارانه‌بگیر نیستند، می‌توانند از روز شنبه با ثبت‌نام در سامانه‌ای که به‌زودی معرفی می‌شود، مشمول دریافت کالابرگ شوند.

به گزارش ایلنا، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت:   کالابرگ الکترونیکی به تمامی کارکنان و بازنشستگان تعلق می‌گیرد و همه افرادی که یارانه دریافت می‌کنند، مشمول دریافت کالابرگ خواهند بود.

وی در رابطه با ثبت‌نام افرادی که  یارانه دریافت نکرده‌اند گفت: افرادی که در حال حاضر یارانه‌بگیر نیستند، می‌توانند از روز شنبه با ثبت‌نام در سامانه‌ای که به‌زودی معرفی می‌شود، مشمول دریافت کالابرگ شوند.

میدری افزود: از روز چهارشنبه، گروه‌های تحت پوشش نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی می‌توانند برای دریافت کالابرگ به فروشگاه‌ها مراجعه کنند.

به گفته میدری، دو گزینه در اختیار مردم قرار دارد؛ در گزینه نخست، افراد می‌توانند اعتبار یک میلیون تومانی کالابرگ را برای خرید کالاهای مشمول از فروشگاه‌ها استفاده کنند. در گزینه دوم، مشمولان می‌توانند بر اساس سهمیه‌ای که حداکثر تا امروز یا فردا اعلام می‌شود، کالاهای اساسی را با قیمت‌های سابق دریافت کرده و مابقی اعتبار خود را تا سقف ۵۰۰ هزار تومان صرف خرید سایر کالاها کنند.

وی با اشاره به هدف این طرح گفت: این طرح جدید با هدف حفظ قدرت خرید مردم اجرا شده تا بدون نگرانی از افزایش قیمت کالاهای مصرفی، بتوانند در سهمیه تعیین‌شده کالاها را با قیمت‌های قبلی تهیه کنند. به‌عنوان مثال، روغن که قیمت آن به بیش از ۲۱۷ هزار تومان افزایش یافته، برای دریافت‌کنندگان کالابرگ در سهمیه ۸۱۰ گرمی با قیمت ۸۰ هزار تومان عرضه خواهد شد.

میدری تصریح کرد: افرادی که در روزهای ابتدایی موفق به استفاده از کالابرگ نشوند، تا پایان بهمن‌ماه فرصت مراجعه به فروشگاه‌ها را خواهند داشت.

وی در پایان از مردم خواست در روزهای نخست از مراجعه به فروشگاه‌ها خودداری کنند و اجازه دهند ابتدا گروه‌های تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی از این طرح استفاده کنند. همچنین تأکید کرد: نیازی به مراجعه حضوری به ادارات تعاون یا سایر نهادها نیست و تمام مراحل به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود. اطلاع‌رسانی‌های لازم نیز از طریق پیامک و سایر راه‌های ارتباطی انجام خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی