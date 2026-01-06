در تماس با ایلنا مطرح شد؛
اعتراض مجدد اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان به بازنشستگی اجباری
جمعی از اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان در اعتراض به وضعیت خود و بازنشستگی اجباری برای پنجمین بار تجمع کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، روز گذشته، دوشنبه ۱۵ دی ماه، جمعی از اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان در اعتراض به وضعیت خود و بازنشستگی اجباری برای پنجمین بار تجمع کردند.
این نیروها در توضیح وضعیت خود میگویند: ریاست دانشگاه فرهنگیان، بدون توجه به مصوبه سال ۹۶ هیات امنای دانشگاه نزدیک به ۴۰۰ نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه را اجباری، گزینشی و تبعیضآمیز بازنشسته کرده است.
اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان میگویند: از ۳۱ تیرماه تاکنون به مدت ۶ ماه حقوق اساتید را قطع و اعضای هیئت علمی حقوق دریافت نکردهاند.
آنها از مراجعه خود به مجلس خبر میدهند و میگویند: کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری ۲ بار، کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ۲ بار، معاون حقوقی رئیس جمهور ۲ بار و بازرس ویژه رئیس جمهور ۲ بار در حقانیت و برگشت اعضای هیئت علمی به دانشگاه دستور به اقدام و اجرای قانون را ابلاغ کردهاند.
این استادان دانشگاه میگویند: وزیر آموزش و پرورش و رئیس دانشگاه، از اجرای قانون خودداری کرده و در برابر اجرای قانون ایستادگی کرده و به قانون تمکین نمیکنند.
آنها در مورد دو مطالبهی اصلیِ خود میگویند: از مسئولان قوه مجریه و رییس جمهور به عنوان رییس هیئت امنا دانشگاه فرهنگیان دو تقاضا داریم اولا به نادیده گرفتن عمدی مصوبه ۹۶هیات امنا و فرار ۶ماهه وعدم تمکین به قانون به قید فوریت رسیدگی کنند.
اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان ادامه دادند: مطالبهی دیگر ما از رییسجمهور این است که با توجه به اثبات جانبداری و حمایت از تفکر بازنشستگی اجباری، لطفا بدون حضور خود به هیچ وجه اجازه تشکیل هیات امنا را ندهید و یا حداقل مانع از تصمیم گیری غیر عادلانه درمورد اعضای هیات علمی تطبیقی این دانشگاه شوید.
آنها در پایان گفتند: ۴۰۰ خانواده اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان به خاطر پایداری و پافشاری بر حق قانونی و اظهر منالشمس خود، بیش از ۶ ماه است که بدون دریافت حقوق با حسابهای خالی به سختی و دشواری و با نگرانی از بیعدالتی روزگار میگذرانند.