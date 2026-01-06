اعتراض مجدد اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان به بازنشستگی اجباری

به گزارش خبرنگار ایلنا، روز گذشته، دوشنبه ۱۵ دی ماه، جمعی از اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان در اعتراض به وضعیت خود و بازنشستگی اجباری برای پنجمین بار تجمع کردند.

این نیروها در توضیح وضعیت خود می‌گویند: ریاست دانشگاه فرهنگیان، بدون توجه به مصوبه سال ۹۶ هیات امنای دانشگاه نزدیک به ۴۰۰ نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه را اجباری، گزینشی و تبعیض‌آمیز بازنشسته کرده است.

اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان می‌گویند: از ۳۱ تیرماه تاکنون به مدت ۶ ماه حقوق اساتید را قطع و اعضای هیئت علمی حقوق دریافت نکرده‌اند.

آن‌ها از مراجعه خود به مجلس خبر می‌دهند و می‌گویند: کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری ۲ بار، کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ۲ بار، معاون حقوقی رئیس جمهور ۲ بار و بازرس ویژه رئیس جمهور ۲ بار در حقانیت و برگشت اعضای هیئت علمی به دانشگاه دستور به اقدام و اجرای قانون را ابلاغ کرده‌اند.

این استادان دانشگاه می‌گویند: وزیر آموزش و پرورش و رئیس دانشگاه، از اجرای قانون خودداری کرده و در برابر اجرای قانون ایستادگی کرده و به قانون تمکین نمی‌کنند.

آن‌ها در مورد دو مطالبه‌ی اصلیِ خود می‌گویند: از مسئولان قوه مجریه و رییس جمهور به عنوان رییس هیئت امنا دانشگاه فرهنگیان دو تقاضا داریم اولا به نادیده گرفتن عمدی مصوبه ۹۶هیات امنا و فرار ۶ماهه وعدم تمکین به قانون به قید فوریت رسیدگی کنند.

اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان ادامه دادند: مطالبه‌ی دیگر ما از رییس‌جمهور این است که با توجه به اثبات جانبداری و حمایت از تفکر بازنشستگی اجباری، لطفا بدون حضور خود به هیچ وجه اجازه تشکیل هیات امنا را ندهید و یا حداقل مانع از تصمیم گیری غیر عادلانه درمورد اعضای هیات علمی تطبیقی این دانشگاه شوید.

آن‌ها در پایان گفتند: ۴۰۰ خانواده اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان به خاطر پایداری و پافشاری بر حق قانونی و اظهر من‌الشمس خود، بیش از ۶ ماه است که بدون دریافت حقوق با حساب‌های خالی به سختی و دشواری و با نگرانی از بی‌عدالتی روزگار می‌گذرانند.

