در آتش سوزی کارخانه «کاله آمل» ۵ کارگر مصدوم شده اند
در آتشسوزی که در کارخانه لبنیات «کاله آمل» در استان مازندران رخ داد، ۵ کارگر مصدوم شدند.
به گزارش ایلنا، بر اثر آتشسوزی کارخانه لبنیات کاله واقع در محور جاده آمل ۵ کارگر مصدوم شدند.
حسینعلی محمدی (مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران) در مورد این حادثه اعلام کرد: بر اثر این حادثه که روز گذشته در کارخانه کاله آمل رخ داد، ۵ نفر دچار مشکلات تنفسی ناشی از استنشاق دو شدند که توسط نیروهای اورژانس به بیمارستان بیمارستان امام علی (ع) آمل منتقل شدند.
شرکت لبنیات کاله بزرگترین واحد تولید مواد غذایی در مازندران و یکی از بزرگترین مجموعههای لبنی کشور به شمار میآید که بیش از ۲ هزار نفر در آن مشغول کار هستند.