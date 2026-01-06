مطالبات بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی پرداخت می شود؟

به گزارش ایلنا، جلسه هیأت‌مدیره کانون عالی بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی، با حضور رنجبران، مدیرعامل شرکت آتیه‌سازان حافظ برگزار شد

در این نشست، گزارشی از عملکرد چندماهه آتیه‌سازان ارائه و مسائل و مشکلات موجود درحوزه درمان تکمیلی بازنشستگان به‌صورت تفصیلی مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، مطالبات انباشته آتیه‌سازان حافظ از سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان یکی از چالشهای اصلی، در دستور کار جلسه قرار داشت و آثار این بدهی بر نحوه ارائه خدمات درمانی، پرداخت مطالبات مراکز طرف قرارداد و استمرار پوشش بیمه تکمیلی بازنشستگان بررسی شد.

همچنین دراین جلسه، نحوه اجرای طرح‌های درمانی شماره یک و دو تشریح شد و میزان استقبال بازنشستگان از این طرح‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت. حاضران ضمن اشاره به رضایت نسبی بازنشستگان از این طرح‌ها، بر لزوم رفع نواقص اجرایی، بهبود دسترسی به خدمات و جلوگیری از افزایش پرداخت از جیب بیمه‌شدگان تأکید کردند.

