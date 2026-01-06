خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نشست کانون عالی با مدیرعامل آتیه سازان؛

مطالبات بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی پرداخت می شود؟

مطالبات بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی پرداخت می شود؟
کد خبر : 1738192
لینک کوتاه کپی شد.

در جلسه کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی، حاضران ضمن اشاره به رضایت نسبی بازنشستگان از این طرح‌ها، بر لزوم رفع نواقص اجرایی، بهبود دسترسی به خدمات وجلوگیری از افزایش پرداخت از جیب بیمه‌شدگان تأکید کردند.

به گزارش ایلنا، جلسه هیأت‌مدیره کانون عالی بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی، با حضور رنجبران، مدیرعامل شرکت آتیه‌سازان حافظ برگزار شد

در این نشست، گزارشی از عملکرد چندماهه آتیه‌سازان ارائه و مسائل و مشکلات موجود درحوزه درمان تکمیلی بازنشستگان به‌صورت تفصیلی مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، مطالبات انباشته آتیه‌سازان حافظ از سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان یکی از چالشهای اصلی، در دستور کار جلسه قرار داشت و آثار این بدهی بر نحوه ارائه خدمات درمانی، پرداخت مطالبات مراکز طرف قرارداد و استمرار پوشش بیمه تکمیلی بازنشستگان بررسی شد.

همچنین دراین جلسه، نحوه اجرای طرح‌های درمانی شماره یک و دو تشریح شد و میزان استقبال بازنشستگان از این طرح‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت. حاضران ضمن اشاره به رضایت نسبی بازنشستگان از این طرح‌ها، بر لزوم رفع نواقص اجرایی، بهبود دسترسی به خدمات و جلوگیری از افزایش پرداخت از جیب بیمه‌شدگان تأکید کردند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی