آخرین اخبار در مورد کالابرگ ۴ میلیونی بازنشستگان لشگری

آخرین اخبار در مورد کالابرگ ۴ میلیونی بازنشستگان لشگری
کالابرگ ۴ میلیون تومانی ارز ترجیحی بازنشستگان نیروهای مسلح که کالابرگ معمولی خود را سازمانی می‌گرفتند، به ازای هر نفر ۱ میلیون تومان و برای ۴ ماه شارژ شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، کالابرگ ۴ میلیون تومانی ارز ترجیحی بازنشستگان نیروهای مسلح که کالابرگ معمولی خود را سازمانی می‌گرفتند، به ازای هر نفر ۱ میلیون تومان و برای ۴ ماه شارژ شد. 

مبلغ کالابرگ این گروه از بازنشستگان به حکمت کارت آنان واریز شده و برای گرفتنِ موجودی نیاز نیست به اپلیکشن‌های اعلام شده مراجعه کنند.

 

