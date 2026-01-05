آخرین اخبار در مورد کالابرگ ۴ میلیونی بازنشستگان لشگری

به گزارش خبرنگار ایلنا، کالابرگ ۴ میلیون تومانی ارز ترجیحی بازنشستگان نیروهای مسلح که کالابرگ معمولی خود را سازمانی می‌گرفتند، به ازای هر نفر ۱ میلیون تومان و برای ۴ ماه شارژ شد.

مبلغ کالابرگ این گروه از بازنشستگان به حکمت کارت آنان واریز شده و برای گرفتنِ موجودی نیاز نیست به اپلیکشن‌های اعلام شده مراجعه کنند.

