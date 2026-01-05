کارزار کارگران ساختمانی خطاب به نمایندگان مجلس: سهمیه بیمه را بردارید
کارگران ساختمانی با امضای کارزاری اینترنتی، خواستار اصلاحیه ماده پنجم قانون بیمه کارگران ساختمانی از نمایندگان مجلس شدند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در متن این کارزار آمده است:
رئیس و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و احترام
ما کارگران و فعالان صنفی حوزه ساختمان، با توجه به مشکلات جدی بیمه کارگران ساختمانی، بهویژه محدودیتهای ناشی از ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی، خواستار اصلاح فوری و عادلانه این ماده هستیم.
ماده ۵ در عمل موجب حذف گسترده کارگران واقعی ساختمان از چرخه بیمه، ایجاد سهمیهبندی ناعادلانه و محرومیت هزاران کارگر فصلی و زحمتکش از حداقل حقوق قانونی شده است. این در حالی است که کارگران ساختمانی از پرخطرترین و بیثباتترین مشاغل کشور محسوب میشوند.
مطالبات مشخص ما:
اصلاح ماده ۵ و حذف سهمیهبندی بیمه کارگران ساختمانی
برقراری بیمه برای همه کارگران ساختمانی شاغل واقعی بدون تبعیض
تأمین منابع پایدار بیمه بدون فشار بر کارگران
نظارت مؤثر بر اجرای قانون و جلوگیری از رانت و واسطهگری
از نمایندگان محترم انتظار میرود در راستای عدالت اجتماعی و حمایت از قشر زحمتکش کارگر، پیگیری و اقدام قانونی لازم را در اسرع وقت انجام دهند.