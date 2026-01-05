کارزار کارگران ساختمانی خطاب به نمایندگان مجلس: سهمیه بیمه را بردارید

به گزارش خبرنگار ایلنا، در متن این کارزار آمده است:

رئیس و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام و احترام

ما کارگران و فعالان صنفی حوزه ساختمان، با توجه به مشکلات جدی بیمه کارگران ساختمانی، به‌ویژه محدودیت‌های ناشی از ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی، خواستار اصلاح فوری و عادلانه این ماده هستیم.

ماده ۵ در عمل موجب حذف گسترده کارگران واقعی ساختمان از چرخه بیمه، ایجاد سهمیه‌بندی ناعادلانه و محرومیت هزاران کارگر فصلی و زحمتکش از حداقل حقوق قانونی شده است. این در حالی است که کارگران ساختمانی از پرخطرترین و بی‌ثبات‌ترین مشاغل کشور محسوب می‌شوند.

مطالبات مشخص ما:

اصلاح ماده ۵ و حذف سهمیه‌بندی بیمه کارگران ساختمانی

برقراری بیمه برای همه کارگران ساختمانی شاغل واقعی بدون تبعیض

تأمین منابع پایدار بیمه بدون فشار بر کارگران

نظارت مؤثر بر اجرای قانون و جلوگیری از رانت و واسطه‌گری

از نمایندگان محترم انتظار می‌رود در راستای عدالت اجتماعی و حمایت از قشر زحمتکش کارگر، پیگیری و اقدام قانونی لازم را در اسرع وقت انجام دهند.

