جزئیات طرح جدید کالابرگ/اعتبار دور جدید کالابرگ در صورت عدم استفاده میسوزد؟
معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت که مشمولان دوره جدید کالابرگ اگر از اعتبار یک ماه خود استفاده نکنند، این اعتبار سوخت نمیشود و به اعتبار ماههای بعدی منتقل و اضافه میشود.
به گزارش ایلنا، یعقوب اندایش با حضور در برنامهای تلویزیونی در ارتباط با طرح جدید دولت برای اجرای کالابرگ گفت: طرح کالابرگ با مشارکت دستگاههای مختلف از جمله بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و حتی وزارت دادگستری، سازمان برنامه انجام شده و در انتهای زنجیره هم وزارت کار و رفاه اجتماعی قرار دارد که هدف آن حمایت از خانوارهاست. هر کدام از دستگاهها به نوبه خود، بسته به وظیفه خود مشارکت میکنند و قسمتی از وظایف را عهدهدار شدهاند.
به گفته اندایش، بر اساس طرح جدید، ارز ترجیحی که تاکنون پرداخت میشد، اکنون قرار است به همان اندازه یا ۲۰ درصد بالاتر به خود خانوارها منتقل شود و طی مرحله اول، چهار نوبت پرداخت برای آن در نظر گرفته شده است. بنابراین به ازای هر نفر در هر خانوار، اعتبار یک میلیون تومان در هر ماه در نظر گرفته شده است. این یک میلیون تومان اعتبار خرید است و خانوارها میتوانند در زمانی که نوبت خرید اعلام عمومی شد، به فروشگاهها مراجعه کنند. نهایتاً نیز تا بیستم دیماه نوبت خرید اول اعلام میشود.
وی با تاکید بر اینکه اگر مشمولان کالابرگ از اعتبار یک ماه خود استفاده نکنند، این اعتبار سوخت نمیشود و به اعتبار ماههای بعدی منتقل و اضافه میشود گفت: درباره مشمولان طرح نیز باید گفت که غیر از ۶۱ میلیون نفری که در نوبتهای قبلی کالابرگ میگرفتند، ۲۰ میلیون نفر دیگر هم اضافه شدند. همچنین کارگروهی تشکیل شده است برای رصد و پایش برنامهها. امروز صبح نیز جلسهای در این زمینه برگزار شده است. این جلسه، جلسه ستاد اقتصادی دولت بوده که رئیسجمهور طی آن گزارش مربوطه را گرفتند و تأکید کردند که سریعاً برای مشمولیت تمام ایرانیان برنامهریزی و محاسبه شود و انشاءالله در صدد هستیم که اگر شمولیت برای اکثر مردم فراهم شود، برنامه کافی برای تأمین اعتبار و تأمین کالا را طراحی کنیم.
معاون رفاه وزارت تعاون همچنین تصریح کرد: تا این لحظه پرداخت کالابرگ به هشتاد میلیون نفر قطعی است و پس از انجام محاسبات، تا جایی که نیاز باشد دولت تعداد مشمولان طرح را افزایش خواهد داد.
اندایش گفت: قیمتهایی که قبل از اجرای طرح در بازار تعیین شده، متناسب با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان نبوده و با این حال برخی از اقلام با دلار آزاد عرضه میشده است. با افزایش قیمت ارز واردات، به نظر نمیرسد قیمت در بازار داخل چندان افزایش پیدا کند و ما نیز میتوانیم از قابلیتهای بازار استفاده کنیم؛ قابلیتهایی مثل رقابت، سهولت، دسترسی و کارایی و همه چیزهایی که موجب میشود ایجاد شود و قیمتها رو به کاهش باشند و از جایی به بعد نیز پیشبینی ما صادرات و گسترش زنجیره تولید است.