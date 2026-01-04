خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جزئیات طرح جدید کالابرگ/اعتبار دور جدید کالابرگ در صورت عدم استفاده می‌سوزد؟

جزئیات طرح جدید کالابرگ/اعتبار دور جدید کالابرگ در صورت عدم استفاده می‌سوزد؟
کد خبر : 1737445
لینک کوتاه کپی شد.

معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت که مشمولان دوره جدید کالابرگ اگر از اعتبار یک ماه خود استفاده نکنند، این اعتبار سوخت نمی‌شود و به اعتبار ماه‌های بعدی منتقل و اضافه می‌شود.

به گزارش ایلنا، یعقوب اندایش با حضور در برنامه‌ای تلویزیونی در ارتباط با طرح جدید دولت برای اجرای کالابرگ گفت: طرح کالابرگ با مشارکت دستگاه‌های مختلف از جمله بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و حتی وزارت دادگستری، سازمان برنامه انجام شده و در انتهای زنجیره هم وزارت کار و رفاه اجتماعی قرار دارد که هدف آن حمایت از خانوارهاست. هر کدام از دستگاه‌ها به نوبه خود، بسته به وظیفه خود مشارکت می‌کنند و قسمتی از وظایف را عهده‌دار شده‌اند.

به گفته اندایش، بر اساس طرح جدید، ارز ترجیحی که تاکنون پرداخت می‌شد، اکنون قرار است به همان اندازه یا ۲۰ درصد بالاتر به خود خانوارها منتقل شود و طی مرحله اول، چهار نوبت پرداخت برای آن در نظر گرفته شده است. بنابراین به ازای هر نفر در هر خانوار، اعتبار یک میلیون تومان در هر ماه در نظر گرفته شده است. این یک میلیون تومان اعتبار خرید است و خانوارها می‌توانند در زمانی که نوبت خرید اعلام عمومی شد، به فروشگاه‌ها مراجعه کنند. نهایتاً نیز تا بیستم دی‌ماه نوبت خرید اول اعلام می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه اگر مشمولان کالابرگ از اعتبار یک ماه خود استفاده نکنند، این اعتبار سوخت نمی‌شود و به اعتبار ماه‌های بعدی منتقل و اضافه می‌شود گفت: درباره مشمولان طرح نیز باید گفت که غیر از ۶۱ میلیون نفری که در نوبت‌های قبلی کالابرگ می‌گرفتند، ۲۰ میلیون نفر دیگر هم اضافه شدند. همچنین کارگروهی تشکیل شده است برای رصد و پایش برنامه‌ها. امروز صبح نیز جلسه‌ای در این زمینه برگزار شده است. این جلسه، جلسه ستاد اقتصادی دولت بوده که رئیس‌جمهور طی آن گزارش مربوطه را گرفتند و تأکید کردند که سریعاً برای مشمولیت تمام ایرانیان برنامه‌ریزی و محاسبه شود و ان‌شاءالله در صدد هستیم که اگر شمولیت برای اکثر مردم فراهم شود، برنامه کافی برای تأمین اعتبار و تأمین کالا را طراحی کنیم.

معاون رفاه وزارت تعاون همچنین تصریح کرد: تا این لحظه پرداخت کالابرگ به هشتاد میلیون نفر قطعی است و پس از انجام محاسبات، تا جایی که نیاز باشد دولت تعداد مشمولان طرح را افزایش خواهد داد.

اندایش گفت: قیمت‌هایی که قبل از اجرای طرح در بازار تعیین شده، متناسب با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان نبوده و با این حال برخی از اقلام با دلار آزاد عرضه می‌شده است. با افزایش قیمت ارز واردات، به نظر نمی‌رسد قیمت در بازار داخل چندان افزایش پیدا کند و ما نیز می‌توانیم از قابلیت‌های بازار استفاده کنیم؛ قابلیت‌هایی مثل رقابت، سهولت، دسترسی و کارایی و همه چیزهایی که موجب می‌شود ایجاد شود و قیمت‌ها رو به کاهش باشند و از جایی به بعد نیز پیش‌بینی ما صادرات و گسترش زنجیره تولید است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی