به گزارش ایلنا، سند برنامه راهبردی پنج‌ساله (۱۴۰۵-۱۴۰۹) سازمان تأمین اجتماعی با حضور مدیرعامل، قائم‌مقام و جمعی از معاونان و مدیران سازمان تأمین‌اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه و با حضور مصطفی سالاری موضوعات؛ استقرار نظام ارجاع و پزشک خانواده، چندلایه کردن خدمات درمانی برای بیمه اختیاری، پرونده سلامت الکترونیک، تقسیط بدهی‌های بیمه‌ای کارگاه‌ها برمبنای اعتبارات بانکی، هوش‌مصنوعی، تحول دیجیتال و دیگر مسائل پیرامون برنامه راهبردی پنج‌ساله تأمین اجتماعی مطرح شد.

در جلسه مذکور همچنین، اهداف کلان حفظ پایداری مالی و ارتقای تاب‌آوری در مخاطرات، ارتقای سرمایه اجتماعی سازمان، ارتقای کیفیت و دسترسی عادلانه به خدمات سازمان، ارتقای ارزش ذخائر و افزایش بازدهی سبد سرمایه‌گذاری‌ها، ارتقای حکمرانی تأمین‌اجتماعی با حفظ استقلال سازمان، ارتقای هوشمندی سازمان مبتنی بر فناوری‌های نوین، تحقق نظام حکمرانی حرفه‌ای، داده‌محور و ارزش‌آفرین منابع انسانی، افزایش بهره‌وری و کاهش ریسک‌های منابع انسانی و راهبردهای مربوط به اهداف اشاره شده در راستای سند برنامه راهبردی پنج‌ساله (۱۴۰۹-۱۴۰۵) نیز مورد بررسی قرار گرفت.

براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته، تدوین نهایی سند برنامه راهبردی پنج‌ساله سازمان تأمین اجتماعی انجام و برای هیأت مدیره سازمان ارسال خواهد شد.

انتهای پیام/