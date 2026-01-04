خبرگزاری کار ایران
با حضور مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی صورت گرفت:

بررسی سند برنامه راهبردی پنج‌ساله تأمین اجتماعی

بررسی سند برنامه راهبردی پنج‌ساله تأمین اجتماعی
با حضور مصطفی سالاری (مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی) براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته، تدوین نهایی سند برنامه راهبردی پنج‌ساله سازمان تأمین اجتماعی انجام و برای هیأت مدیره سازمان ارسال خواهد شد.

به گزارش ایلنا، سند برنامه راهبردی پنج‌ساله (۱۴۰۵-۱۴۰۹) سازمان تأمین اجتماعی با حضور مدیرعامل، قائم‌مقام و جمعی از معاونان و مدیران سازمان تأمین‌اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت. 

در این جلسه و با حضور مصطفی سالاری موضوعات؛ استقرار نظام ارجاع و پزشک خانواده، چندلایه کردن خدمات درمانی برای بیمه اختیاری، پرونده سلامت الکترونیک، تقسیط بدهی‌های بیمه‌ای کارگاه‌ها برمبنای اعتبارات بانکی، هوش‌مصنوعی، تحول دیجیتال و دیگر مسائل پیرامون برنامه راهبردی پنج‌ساله تأمین اجتماعی مطرح شد. 

در جلسه مذکور همچنین، اهداف کلان حفظ پایداری مالی و ارتقای تاب‌آوری در مخاطرات، ارتقای سرمایه اجتماعی سازمان، ارتقای کیفیت و دسترسی عادلانه به خدمات سازمان، ارتقای ارزش ذخائر و افزایش بازدهی سبد سرمایه‌گذاری‌ها، ارتقای حکمرانی تأمین‌اجتماعی با حفظ استقلال سازمان، ارتقای هوشمندی سازمان مبتنی بر فناوری‌های نوین، تحقق نظام حکمرانی حرفه‌ای، داده‌محور و ارزش‌آفرین منابع انسانی، افزایش بهره‌وری و کاهش ریسک‌های منابع انسانی و راهبردهای مربوط به اهداف اشاره شده در راستای سند برنامه راهبردی پنج‌ساله (۱۴۰۹-۱۴۰۵) نیز مورد بررسی قرار گرفت. 

براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته، تدوین نهایی سند برنامه راهبردی پنج‌ساله سازمان تأمین اجتماعی انجام و برای هیأت مدیره سازمان ارسال خواهد شد.

 

