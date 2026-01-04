خبرگزاری کار ایران
کالابرگ ۴ میلیونی به کدام دهک‌ها تعلق می‌گیرد؟/ توئیت رئیس اطلاع‌رسانی دولت

کالابرگ ۴ میلیونی به کدام دهک‌ها تعلق می‌گیرد؟/ توئیت رئیس اطلاع‌رسانی دولت
رئیس امور اطلاع‌رسانی دولت، در پاسخ به توئیتی اعتراضی در رابطه با حذف یارانه گفت: طبق تصمیم امروز دولت همه ۱۰ دهک کالابرگ دریافت خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، علی احمدنیا، رئیس امور اطلاع‌رسانی دولت، در پاسخ به توئیتی اعتراضی در رابطه با حذف یارانه گفت: «طبق تصمیم امروز دولت همه ۱۰ دهک دریافت خواهند کرد.» 

گفتنی است، دولت اعلام کرده که برای ۸۰ میلیون نفر از خانوار ایرانی حتی کسانی که امسال یارانه آن‌ها حذف شده است به ازای هر نفر یک میلیون تومان اعتبار کالابرگ واریز می‌شود. 

طبق اعلام وزیر کار، اعتبار چهار ماهه معادل چهار میلیون تومان برای هر نفر در حساب خانوارها نگهداری می‌شود. از هفته آینده نیز مشمولان می‌توانند بر اساس جدول زمان‌بندی اعلام‌شده، به حدود ۲۶۰ هزار فروشگاه و واحد صنفی طرف قرارداد مراجعه و کالاهای اساسی خود را بدون پرداخت وجه نقد دریافت کنند.

 

کالابرگ ۴ میلیونی به کدام دهک‌ها تعلق می‌گیرد؟/ توئیت رئیس اطلاع‌رسانی دولت

 

