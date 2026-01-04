کارزاری برای پرداخت معوقات مزدی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

به گزارش خبرنگار ایلنا، متن کارزار کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به این شرح است:

ما امضاکنندگان این نامه، جمعی از پرسنل و همکاران علوم پزشکی اصفهان هستیم که با مشکلات جدی در زمینه معوقات حقوقی و تأخیر در پرداخت‌ها مواجه شده‌ایم. از سال ۱۳۹۰ تاکنون، بارها متوجه شده‌ایم که پرداخت حقوق و مزایای ما به تأخیر افتاده و این مسئله نه تنها بر زندگی روزمره ما تأثیر گذاشته، بلکه بر روحیه و کارایی ما نیز تأثیر منفی داشته است.

ما خواستار رسیدگی فوری به این معوقات و تأمین حقوق خود هستیم. در طی این سال‌ها، ما به عنوان پرسنل زحمت‌کش در تلاش بوده‌ایم تا بهترین خدمات را به جامعه ارائه دهیم، اما حالا نیاز داریم که حقوق قانونی‌مان به موقع پرداخت شود.

ما از مسئولان مربوطه درخواست داریم که: پرداخت تمام معوقات حقوقی پرسنل را در اولویت قرار دهند. زمان‌بندی مشخصی برای پرداخت‌های آینده تعیین کنند تا از بروز مشکلات مشابه جلوگیری شود. شفافیت بیشتری در روند پرداخت‌ها و دلایل تأخیرها ایجاد کنند. این کارزار به منظور جلب توجه عمومی و حمایت از حقوق پرسنل علوم پزشکی اصفهان ایجاد شده است. ما از همه همکاران و هم‌میهنان عزیز دعوت می‌کنیم تا به این کارزار بپیوندند و صدای ما را به گوش مسئولان برسانند.

