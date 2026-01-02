خبرگزاری کار ایران
با حضور رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس:

نشست تخصصی «مزد» برگزار شد

کد خبر : 1736606
نشست تخصصی «مزد؛ معیارهای تعیین دستمزد و راهکارهای پایداری کارگاه‌ها» با حضور رئیس و اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، معاونان و مدیران ارشد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در خوزستان برگزار شد.

به گزارش ایلنا، نشست تخصصی مزد با محوریت بررسی معیارهای تعیین دستمزد و ارائه راهکارهای پایدار برای حفظ و تقویت کارگاه‌های تولیدی، با حضور علی بابایی کارنامی، رئیس و اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، «پروانه رضایی» معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «محمدعلی محسنی بندپی» معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «حسن نوری» دستیار وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در امور استان‌ها، «مجتبی ظفری‌پور» مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان، «علی روشنی» مدیرکل تأمین اجتماعی استان، به همراه نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، انجمن‌های صنفی و اساتید دانشگاه در سالن جلسات شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی برگزار شد. 

در این نشست، حاضران به بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع تعیین دستمزد، الزامات قانونی، ملاحظات اقتصادی و اجتماعی و راهکارهای ایجاد تعادل میان منافع کارگران و کارفرمایان پرداختند. 

در این نشست تخصصی بر ضرورت استمرار گفت‌وگوهای سه‌جانبه، بهره‌گیری از نظرات کارشناسی و تقویت تعامل میان دولت، مجلس و شرکای اجتماعی به منظور دستیابی به نظام عادلانه و پایدار تعیین دستمزد تأکید شد.

 

