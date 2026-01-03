فراخوان اعتصاب مجدد کارگران بنادر ایتالیا: به ماشین جنگی اسرائیل کمک نمیکنیم
انتشار اخباری مبنی بر بارگیری مجدد و گسترده تسلیحات از سوی کشورهای اروپایی از کانال دریای مدیترانه برای تغذیه نظامی اسرائیل، موجب صدور بیانیهای اعتراضی و فراخوان اعتصاب توسط کارگران بنادر ایتالیا شد.
به گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه WFTU، اتحادیه سراسری کارگران ایتالیا (USB) طی بیانیهای برضد جنگطلبی دولتهای اروپایی، بر ضرورت بسیج کارگران بنادر، گمرکات و باراندازهای ایتالیا به منظور جلوگیری از بارگیری مجدد تسلیحات و مواد اولیه ساخت سلاح به منظور تجهیز ارتش اسرائیل تاکید کردند.
بنابر پوسترهای منتشر شده در فضای مجازی، اعتصاب و اجتناب از کار، تا ششم فوریه ادامه خواهد داشت.
در بیانیه کارگران عضو اتحادیه USB ایتالیا آمده است:
ما به عنوان یکی از مهمترین اتحادیههای کارگری ایتالیا، از کارگران فعال و همراه با خود در بنادر و باراندازها میخواهیم که برای ماشین جنگی ناتو کار نکنند!
شعار ما «کارگران بندر برای جنگ کار نمیکنند» سال گذشته در ۲۶ سپتامبر (ابتدای پاییز) در شهر جنوای ایتالیا مطرح شد و دوباره بر آن تاکید میکنیم. مطالبه برای پایان دادن به نسلکشی مردم فلسطین توسط اسرائیل، که آشکارا توسط متحدانش، ایالات متحده، ناتو و اتحادیه اروپا حمایت میشود و گشودن کریدورهای کمکهای بشردوستانه پایدار، از مطالبات کارگران ایتالیایی است.
در این بیانیه تاکید شده است: در یک اقتصاد جنگی، دستمزد، حقوق و تامین اجتماعی و درمان و ایمنی کارگران بنادر، تضعیف شده و ساعات کار نیز افزایش مییابد. لذا اتحادیههای کارگری با عزم راسخ برای جلوگیری از هرگونه همدستی کارگران بندر در حمل و نقل سلاح و مواد جنگی اقدام میکنند.
برای جلوگیری از ارسال هرگونه سلاح از بنادر ما به مناطق نسلکشی در فلسطین و همچنین به هر منطقه جنگی دیگر و درخواست تحریم تجاری اسرائیل، این اعتراضات ادامه خواهد داشت.