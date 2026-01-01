نیروهای ارکان ثالث نفت: تعطیلی یا کاهش ساعت کار نداریم
کارگران ارکان ثالث می گویند: در هر شرایطی، در گرما و سرما سر کار حاضر هستیم و چیزی به نام اضافه کار هم نداریم.
جمعی از نیروهای ارکان ثالث نفت در تماس با ایلنا در ارتباط با شرایط کاری خود گفتند: کار ما معمولاً شیفیتی است و حتی در صورت تعطیلی ادارات یا کاهش ساعت کار به دلایلی مانند برودت هوا، ما همچنان سر کار حاضر هستیم و تعطیلی نداریم.
به گفته آن ها، حتی کاهش ساعت کار هم شامل حال این کارگران نمیشود؛ آنها میگویند: چیزی به نام اضافه کار نداریم و حتی اگر ساعت کار ادارات کاهش یابد ما باید شیفتهای کاری خود را در هر شرایطی به صورت کامل سر کار باشیم و در نهایت یک حقوق ثابت میگیریم.
این نیروها میگویند: برای رفع تبعیض لازم است نیروهای ارکان ثالث نفت و گاز هم از مزایا و شرایطی متناظر با کارکنان رسمی نفت برخوردار باشند.