خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نیروهای ارکان ثالث نفت: تعطیلی یا کاهش ساعت کار نداریم

نیروهای ارکان ثالث نفت: تعطیلی یا کاهش ساعت کار نداریم
کد خبر : 1736246
لینک کوتاه کپی شد.

کارگران ارکان ثالث می گویند: در هر شرایطی، در گرما و سرما سر کار حاضر هستیم و چیزی به نام اضافه کار هم نداریم.

جمعی از نیروهای ارکان ثالث نفت در تماس با ایلنا در ارتباط با شرایط کاری خود گفتند: کار ما معمولاً شیفیتی است و حتی در صورت تعطیلی ادارات یا کاهش ساعت کار به دلایلی مانند برودت هوا، ما همچنان سر کار حاضر هستیم و تعطیلی نداریم. 

به گفته آن ها، حتی کاهش ساعت کار هم شامل حال این کارگران نمی‌شود؛ آن‌ها می‌گویند: چیزی به نام اضافه کار نداریم و حتی اگر ساعت کار ادارات کاهش یابد ما باید شیفت‌های کاری خود را در هر شرایطی به صورت کامل سر کار باشیم و در نهایت یک حقوق ثابت می‌گیریم. 

این نیروها می‌گویند: برای رفع تبعیض لازم است نیروهای ارکان ثالث نفت و گاز هم از مزایا و شرایطی متناظر با کارکنان رسمی نفت برخوردار باشند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی