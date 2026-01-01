خبرگزاری کار ایران
کارگران خط و ابنیه فنی راه‌آهن اصفهان در تماس با ایلنا:

از سنوات تا مرخصی/ بازهم یک پیمانکار حق و حقوق کارگران را نداد!

کد خبر : 1735959
شماری از کارگران خطوط ابنیه فنی راه‌آهن اصفهان، همچنان بابت معوقات مزدی طلبکارند. این کارگران در استخدام پیمانکارند و گفته می‌شود پیمانکار پیشین هنوز با آن‌ها تسویه حساب نکرده‌است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، شماری از کارگران خطوط ابنیه فنی راه‌آهن اصفهان، همچنان بابت معوقات مزدی طلبکارند. این کارگران در استخدام پیمانکارند و گفته می‌شود که پیمانکار پیشین هنوز با آن‌ها تسویه حساب نکرده‌است. 

کارگران مورد نظر، پیش از این در استخدام شرکت پیمانکاری «تراورس» بودند و آنطور که خودشان می‌گویند طی این مدت چندساله بخش از مطالبات خود را از کارفرمای شرکت پیمانکاری نگرفته اند، مطالباتی که شامل حق سنوات، حق مرخصی، اضافه کاری و غیره می‌شود. 

کارگران اعلام کردند: پیمانکار سابق صرفاً هر چند ماه یک‌بار حدود ۵درصد از مبلغ سنوات هر کارگر را پرداخت کرده و بخش عمده مطالبات همچنان بلاتکلیف باقی مانده است.

طبق اظهارات کارگران، شرکت راه‌آهن اصفهان بعد از خروج پیمانکار قبلی، حدودا ۴ ماه پیش قرارداد جدیدی را در بخش خطوط ابنیه فنی با پیمانکاری جدید منعقد کرده و در حال حاضر کارگران چند سالی است زیر نظر پیمانکار جدید (شرکت رضوان دورود) به همان حرفه سابق اشتغال دارند اما ظاهرا پیمانکار جدید زیر بار پرداخت مطالبات سابق کارگران نمی‌رود گرچه در زمینه پرداخت به موقع دستمزد مشکلی ندارند.

کارگران در پایان تاکید کردند با توجه به افزایش مستمر نرخ تورم و شرایط سخت معیشتی، ادامه این وضعیت   کارگران زحمتکش خطوط ریلی را با دردسرهای بسیار مواجه کرده است. 

 

 

