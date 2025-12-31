پرداخت بخش دیگری از مطالبات مراکز درمانی از سوی تامین اجتماعی

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، با ادامه فرایند نقد شدن بخش دیگری از اوراق بابت مطالبات وصول شده سازمان از دولت، امروز نیز بخش‌ دیگری از مطالبات مربوط به اسناد رسیدگی شده مراکز درمانی طرف قرارداد سطح کشور تسویه شد.

گفتنی است پرداخت مطالبات اسناد رسیدگی شده مراکز درمانی طرف قرارداد خصوصی و دانشگاهی از ماه گذشته آغاز و همچنان در حال انجام است.

انتهای پیام/