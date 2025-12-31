خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۴ هزار میلیارد تومان دیگر‌ تسویه شد؛

پرداخت بخش دیگری از مطالبات مراکز درمانی از سوی تامین اجتماعی

پرداخت بخش دیگری از مطالبات مراکز درمانی از سوی تامین اجتماعی
کد خبر : 1735919
لینک کوتاه کپی شد.

سازمان تأمین اجتماعی، حدود ۴ هزار میلیارد تومان دیگر‌ از مطالبات مراکز درمانی را پرداخت کرد.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، با ادامه فرایند نقد شدن بخش دیگری از اوراق بابت مطالبات وصول شده سازمان از دولت، امروز نیز بخش‌ دیگری از مطالبات مربوط به اسناد رسیدگی شده مراکز درمانی طرف قرارداد سطح کشور تسویه شد.

گفتنی است پرداخت مطالبات اسناد رسیدگی شده مراکز درمانی طرف قرارداد خصوصی و دانشگاهی از ماه گذشته آغاز و همچنان در حال انجام است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی