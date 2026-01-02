خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

واکنش دولت هند به اعتراض گسترده کادر درمان/ دلّالان به اعتصاب دامن می‌زنند!

واکنش دولت هند به اعتراض گسترده کادر درمان/ دلّالان به اعتصاب دامن می‌زنند!
کد خبر : 1735680
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر بهداشت هند در واکنش به اعتراضات اخیر این هفته کادر درمان در هندوستان علیه دلالان نیروی انسانی موضع‌گیری کرد.

به گزارش ایلنا و به نقل از روزنامه هیندوتایمز، ماهات سوبرامانیان، وزیر بهداشت هند، در اظهارنظری پیرامون اعتراضات کادر درمان هندوستان در ماه‌های اخیر، گفت: برخی «واسطه‌ها» از احساسات کارکنان سوءاستفاده می‌کنند. دلالان نیروی انسانی افزایش یافته‌اند و از کارکنان بخش درمان می‌خواهیم مراقب چنین افرادی باشند. 

روز سه‌شنبه جمعی از کارکنان بخش مراقبت‌های بهداشتی​​ (MLHP) در چنای هند تجمع اعتراضی برگزار کردند و خواستار تحقق مطالبات حقوقی و شغلی خود شدند. 

وزیر بهداشت هند تاکید کرد: ما تغییراتی را پس از انتصابات مدیران جدید تحت عنوان ماموریت ملی بهداشت انجام می‌دهیم که مراکز درمانی را تامین مالی کند. همچنین تلاش می‌کنیم که حداقل دریافتی کادر درمان به ۱۸۰۰۰ روپیه هند برسد و حقوق سالانه پنج درصد افزایش یابد. 

مقامات وزارت بهداشت هند بارها تاکید داشتند که علت بروز اعتراضات در مراکز درمانی دولتی و خصوصی هندوستان، ناشی از تحریک برخی دلالان نیروی انسانی در سطح کادر درمان است که منافع خود را در خطر دیده اند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی