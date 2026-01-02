واکنش دولت هند به اعتراض گسترده کادر درمان/ دلّالان به اعتصاب دامن میزنند!
وزیر بهداشت هند در واکنش به اعتراضات اخیر این هفته کادر درمان در هندوستان علیه دلالان نیروی انسانی موضعگیری کرد.
به گزارش ایلنا و به نقل از روزنامه هیندوتایمز، ماهات سوبرامانیان، وزیر بهداشت هند، در اظهارنظری پیرامون اعتراضات کادر درمان هندوستان در ماههای اخیر، گفت: برخی «واسطهها» از احساسات کارکنان سوءاستفاده میکنند. دلالان نیروی انسانی افزایش یافتهاند و از کارکنان بخش درمان میخواهیم مراقب چنین افرادی باشند.
روز سهشنبه جمعی از کارکنان بخش مراقبتهای بهداشتی (MLHP) در چنای هند تجمع اعتراضی برگزار کردند و خواستار تحقق مطالبات حقوقی و شغلی خود شدند.
وزیر بهداشت هند تاکید کرد: ما تغییراتی را پس از انتصابات مدیران جدید تحت عنوان ماموریت ملی بهداشت انجام میدهیم که مراکز درمانی را تامین مالی کند. همچنین تلاش میکنیم که حداقل دریافتی کادر درمان به ۱۸۰۰۰ روپیه هند برسد و حقوق سالانه پنج درصد افزایش یابد.
مقامات وزارت بهداشت هند بارها تاکید داشتند که علت بروز اعتراضات در مراکز درمانی دولتی و خصوصی هندوستان، ناشی از تحریک برخی دلالان نیروی انسانی در سطح کادر درمان است که منافع خود را در خطر دیده اند.