کارگران بازداشتی قند خاورمیانه شوش آزاد شدند

کارگران بازداشتی قند خاورمیانه شوش آزاد شدند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، شب گذشته ۵ کارگر بازداشتی قند خاورمیانه شوش با قرار کفالت تعدادی از همکاران خود در همین واحد صنعتی آزاد شدند. 

کارگران آزاد شده به نام‌های مسلم زهیری، مسعود مهرابی، کریم رضایی، محمود آل کثیر و حسین خصافپور هستند که صبح هشتم دیماه با شکایت کارفرما بازداشت شده بودند. 

به گفته کارگران منابع کارگری ایلنا؛ علت اعتراض کارگران کارخانه قند خاورمیانه شوش بی‌توجهی کارفرما به وصول مطالبات صنفی و قانونی  کارگران است که مهم‌ترین آنها، اجرای درست طرح طبقه‌بندی مشاغل، تشکیل شورای کارگری، محاسبه جمعه‌کاری‌ها، پرداخت حق غذا و همچنین جذب نیروهای کار فصلی بومی و در عین حال بازگشت به کار سه نفر از همکاران اخراجی است. 

وی افزود: بی‌توجهی به مطالبات صنفی و قانونی، سبب نارضایتی کارگران و بازاداشت موقت ۵ نفر از کارگران کارخانه قند خاورمیانه شوش در هشتم دی شد که در نهایت این ۵ نفر شب گذشته آزاد شدند.

 

