خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مینی‌بوس سرویس کارگران معدن در بردسیر واژگون شد/ مصدومیت۵ کارگر

مینی‌بوس سرویس کارگران معدن در بردسیر واژگون شد/ مصدومیت۵ کارگر
کد خبر : 1735394
لینک کوتاه کپی شد.

به دنبال واژگونی یک دستگاه مینی‌بوس حامل کارگران معدن مس در محور جاده بردسیر در استان کرمان، ۵ نفر زخمی شدند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، ساعت ۶:۰۲ صبح امروز سه شنبه (۹ دی‌ماه) به دنبال واژگونی یک دستگاه مینی بوس حامل کارگران معدن مس بردسیر در محور جاده گلزار به شیرینک (مسیر معدن درآلوئیه)، ۵ کارگر مردبا رده سنی ۲۶ تا ۴۲ سال مصدوم و به بیمارستان قائم (عج) بردسیر منتقل شدند. 

طبق گزارش منابع کارگری، آمار وقوع تصادفات برای خودروهای حامل کارگران در جاده‌های خاکی و معدنی منطقه بردسیر بسیار زیاد است و در این خصوص مسئولان باید چاره اندیشی کنند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی