مینیبوس سرویس کارگران معدن در بردسیر واژگون شد/ مصدومیت۵ کارگر
به دنبال واژگونی یک دستگاه مینیبوس حامل کارگران معدن مس در محور جاده بردسیر در استان کرمان، ۵ نفر زخمی شدند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، ساعت ۶:۰۲ صبح امروز سه شنبه (۹ دیماه) به دنبال واژگونی یک دستگاه مینی بوس حامل کارگران معدن مس بردسیر در محور جاده گلزار به شیرینک (مسیر معدن درآلوئیه)، ۵ کارگر مردبا رده سنی ۲۶ تا ۴۲ سال مصدوم و به بیمارستان قائم (عج) بردسیر منتقل شدند.
طبق گزارش منابع کارگری، آمار وقوع تصادفات برای خودروهای حامل کارگران در جادههای خاکی و معدنی منطقه بردسیر بسیار زیاد است و در این خصوص مسئولان باید چاره اندیشی کنند.