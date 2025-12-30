به گزارش خبرنگار ایلنا، ساعت ۶:۰۲ صبح امروز سه شنبه (۹ دی‌ماه) به دنبال واژگونی یک دستگاه مینی بوس حامل کارگران معدن مس بردسیر در محور جاده گلزار به شیرینک (مسیر معدن درآلوئیه)، ۵ کارگر مردبا رده سنی ۲۶ تا ۴۲ سال مصدوم و به بیمارستان قائم (عج) بردسیر منتقل شدند.

طبق گزارش منابع کارگری، آمار وقوع تصادفات برای خودروهای حامل کارگران در جاده‌های خاکی و معدنی منطقه بردسیر بسیار زیاد است و در این خصوص مسئولان باید چاره اندیشی کنند.

