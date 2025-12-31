قرقبانان جنگلهای مازندران در انتظار/ چرا حقوق ۱۵ تا ۱۶ میلیون تومانی را نمیپردازند؟!
قرقبانان مازندران میگویند: انتظار داریم معوقات مزدی دو ماهه ما همین هفته واریز شود اما گویا هنوز مقدمات کار فراهم نشده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حدود هزار و ۲۰۰ قرقبان جنگلهای مازندران در انتظار پرداخت حقوق دو ماه گذشته خود هستند. سیدعلی اکبر علوینژاد در این رابطه میگوید: چرا برای پرداخت حقوق ۱۵ تا ۱۶ میلیون تومانی تا این حد تعلل میکنند؟ چرا بودجه برای پرداخت حقوق به حساب سازمان جنگلها واریز نمیشود؟
رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان مازندران گفت: انتظار قرقبانان جنگلهای مازندران برای دریافت دو ماه حقوق در حالی طولانی شده که هنوز خبری از زمان واریز حقوق نیست.
به گفته علوینژاد؛ بعد از گذشت چندین سال، به نظر می رسد مشکلات و چالشهای کارگری حافظان جنگلهای مازندران حل نشدنی است و مسئولان سازمان منابع طبیعی وجنگلها به فکر معاش خانوادهای کارگران نیستند.
رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان مازندران در ادامه تاکید کرد: درخواست ما اختصاص اعتبار مالی جداگانه برای پرداخت حقوق قرقبانان است تا هر ماه به موقع پرداخت شود.
علوینژاد با بیان اینکه قرق بانان وضعیت مالی خوبی ندارند و برای تامین معاش خود مشکلاتی دارند، در پایان گفت: تاکید ما ایجاد یک نظام هماهنگ برای پرداخت حقوق است. بنابراین لازم است سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور نسبت به پرداخت به موقع حقوق کارگران قرقبان جدیت داشته باشد.