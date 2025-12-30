خبرگزاری کار ایران
نیروهای رسمی شرکت نفت فلات قاره ایران به چه معترض هستند؟

نیروهای رسمی شرکت نفت فلات قاره ایران در منطقه عملیاتی لاوان نسبت به تداوم بی‌توجهی وزارت نفت به مطالبات خود تجمع کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، روز گذشته، دوشنبه ۸ دی ماه، نیروهای رسمی شرکت نفت فلات قاره ایران در منطقه عملیاتی لاوان نسبت به تداوم بی‌توجهی وزارت نفت به مطالبات خود تجمع کردند. 

این کارگران به چه معترض هستند؟ مخالفت با ادغام صندوق بازنشستگی صنعت نفت با سایر صندوق‌ها، اعتراض به تفکیک ناعادلانه مشاغل، عدم اصلاح حقوق نیروهای کف‌بگیر، اجرای قانون سقف حقوق و پاداش و همچنین کسر مالیات‌های سنگین و ناعادلانه از دستمزد کارکنان مناطق عملیاتی، از مهم‌ترین موضوعات مورد اعتراض این نیروها است. 

معترضان می‌گویند: سیاست‌های جاری وزارت نفت، در عمل به تشدید فشار معیشتی بر نیروی کار منجر شده و امنیت شغلی و آینده بازنشستگی کارکنان را با مخاطره جدی روبه‌رو کرده است.

 

