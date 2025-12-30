طبق روال مشارکت الکترونیکی مردمی سازمان تأمین اجتماعی، ذینفعان و مخاطبان این سازمان می‌توانند با مشاهده پیش‌نویس بخشنامه الحاقی اشاره شده در سامانه مرکز ارتباطات و نظارت مردمی سازمان تأمین اجتماعی به نشانی https://1420.tamin.ir، نظرات خود را در این ارتباط به صورت الکترونیکی ثبت کنند. افراد از طریق منوی «قوانین، مقررات و بخشنامه‌ها» و گزینه «نظرخواهی در مورد پیش‌نویس مقررات» در سامانه ارتباطات و نظارت مردمی سازمان تأمین اجتماعی و پس از ورود به حساب کاربری سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی، امکان ثبت نظرات خود را دارند.

گفتنی است در چارچوب طرح‌های بیست‌گانه تحول‌آفرین و توسعه‌ای، پیش‌نویس بخشنامه‌ها و مقررات سازمان تأمین اجتماعی همواره از طرق سامانه مرکز ارتباطات و نظارت مردمی سازمان تأمین اجتماعی جهت نظرخواهی از مخاطبان در دسترس عموم قرار دارد.

همچنین مخاطبان و ذینفعان سازمان تأمین اجتماعی می‌توانند به مجموعه قوانین و مقررات، بخشنامه‌ها و دستوالعمل‌های اداری تأمین اجتماعی نیز از طریق سامانه قوانین و مقررات تأمین اجتماعی به نشانی law.tamin.ir دسترسی داشته باشند.