نظرخواهی از ذینفعان تأمین اجتماعی درباره تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه‌ای

در چارچوب طرح‌های بیست‌گانه تحول‌آفرین و توسعه‌ای، پیش‌نویس بخشنامه‌ها و مقررات سازمان تأمین اجتماعی همواره از طرق سامانه مرکز ارتباطات و نظارت مردمی سازمان تأمین اجتماعی جهت نظرخواهی از مخاطبان در دسترس عموم قرار دارد.

به گزارش ایلنا،  ذینفعان به ویژه کارفرمایان و مقاطعه‌کاران می‌توانند نسبت به ارسال نظرات و پیشنهادات نسبت به «پیش‌نویس بخشنامه الحاق بند  ۵-۱۸ به بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه‌ای مقاطعه‌کاران» اقدام نمایند.

 در راستای ارتقای مشارکت ذینفعان و شرکای اجتماعی در تدوین مقررات و حکمرانی سازمان تأمین اجتماعی، پیش‌نویس بخشنامه مذکور (ششمین الحاقیه) با موضوع نحوه محاسبه حق‌بیمه قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی برای اظهارنظر در اختیار شرکای اجتماعی قرار دارد.

طبق روال مشارکت الکترونیکی مردمی سازمان تأمین اجتماعی، ذینفعان و مخاطبان این سازمان می‌توانند با مشاهده پیش‌نویس بخشنامه الحاقی اشاره شده در سامانه مرکز ارتباطات و نظارت مردمی سازمان تأمین اجتماعی به نشانی https://1420.tamin.ir، نظرات خود را در این ارتباط به صورت الکترونیکی ثبت کنند. افراد از طریق منوی «قوانین، مقررات و بخشنامه‌ها» و گزینه «نظرخواهی در مورد پیش‌نویس مقررات» در سامانه ارتباطات و نظارت مردمی سازمان تأمین اجتماعی و پس از ورود به حساب کاربری سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی، امکان ثبت نظرات خود را دارند.

گفتنی است در چارچوب طرح‌های بیست‌گانه تحول‌آفرین و توسعه‌ای، پیش‌نویس بخشنامه‌ها و مقررات سازمان تأمین اجتماعی همواره از طرق سامانه مرکز ارتباطات و نظارت مردمی سازمان تأمین اجتماعی جهت نظرخواهی از مخاطبان در دسترس عموم قرار دارد.

همچنین مخاطبان و ذینفعان سازمان تأمین اجتماعی می‌توانند به مجموعه قوانین و مقررات، بخشنامه‌ها و دستوالعمل‌های اداری تأمین اجتماعی نیز از طریق سامانه قوانین و مقررات تأمین اجتماعی به نشانی law.tamin.ir دسترسی داشته باشند.

 
 
 
 

 

