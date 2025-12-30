موج اعتصابات در هند: از فلج شدن اپلیکیشنهای خدماتی تا بنبست در مراکز درمانی
موج اعتراضات صنفی در هند هر لحظه شدت میگیرد؛ در حالی که هزاران کارگر پلتفرمهای آنلاین برای از کار انداختن چرخه خدمات در شب سال نو آماده میشوند، اعتصاب غذای کارکنان بخش درمان در اعتراض به معوقات مزدی و تبعیض شغلی، بحران معیشتی نیروی کار را در این کشور وارد ابعاد تازهای کرده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، هند در آستانه سال نو میلادی با موج گستردهای از اعتراضات کارگری روبهرو شده است که از یک سو بخش خدمات آنلاین و خردهفروشیهای دیجیتال را هدف قرار داده و از سوی دیگر، یکی از بزرگترین مراکز درمانی این کشور را به تعطیلی کشانده است.
بخش اول: اعتصاب سراسری کارگران بخش «گیگ» (Gig Workers) در آستانه شب سال نو
کارگران فعال در اپلیکیشنهای بزرگ تحویل کالا و غذا در هند، از جمله زومیتو، سوئیگی، بلینکایت، زپتو، آمازون و فلیپکارت، اعلام کردهاند که در تاریخ ۳۱ دسامبر ۲۰۲۵ (شب سال نو) دست به یک اعتصاب سراسری خواهند زد. این حرکت اعتراضی که توسط «فدراسیون کارگران حملونقل مبتنی بر اپلیکیشن هند» و «اتحادیه کارگران گیگ و پلتفرم تلانگانا» سازماندهی شده، به دنبال اعتراضات مشابهی است که در روز کریسمس باعث اختلال گسترده در شهرهایی نظیر گورگرام شد.
دلیل انتخاب زمان سال نو:
اتحادیهها بر این باورند که به دلیل جهش بیسابقه سفارشها در شب سال نو، این بهترین زمان برای فشار بر شرکتها جهت شنیدن مطالباتشان است. آنها هشدار دادهاند که اگر به خواستههایشان رسیدگی نشود، تحویل غذا، خواربار و کالاهای خریداری شده در شهرهای بزرگی مانند دهلی، بمبئی، پونا، بنگلور، حیدرآباد و کلکته با تاخیر جدی مواجه شده یا کاملاً متوقف خواهد شد.
مطالبات اصلی کارگران:
۱. لغو مدل «تحویل ۱۰ دقیقهای»: کارگران معتقدند این مدل آنها را مجبور به رانندگی پرخطر میکند و جانشان را به خطر میاندازد.
۲. دستمزد عادلانه و شفاف: آنها به نرخهای پایین پرداختی (گاهی تنها ۵ تا ۶ روپیه در هر کیلومتر) و نبود شفافیت در ساختار پاداشها معترضند.
۳. تأمین اجتماعی و بیمه: درخواست برخورداری از بیمه حوادث، پوشش درمانی، مزایای بازنشستگی و مرخصیهای اجباری.
۴. امنیت شغلی: پایان دادن به مسدود کردن خودسرانه حساب کاربری (ID) رانندگان بدون حق تجدیدنظرخواهی.
۵. شرایط کاری انسانی: فراهم کردن امکانات اولیه مانند دسترسی به سرویس بهداشتی، استراحتگاه و ایمنی در شبهای مهآلود.
رهبران کارگری تأکید دارند که در حالی که شرکتها از سودهای کلان در فصل تعطیلات بهرهمند میشوند، کارگران که ستون فقرات این صنعت هستند، در فقر و شرایط ناایمن رها شدهاند.
بخش دوم: اعتصاب غذای گسترده کارگران قراردادی در انستیتو PGI چندیگر
همزمان با اعتراضات بخش خدمات، در بخش درمان نیز وضعیت بحرانی گزارش شده است. حدود ۴۵۰۰ کارگر قراردادی در انستیتو آموزش و تحقیقات پزشکی مقطع تحصیلات تکمیلی (PGIMER) در شهر چندیگر، پس از ۴۶ روز اعتراض مسالمتآمیز، از ساعت ۶ صبح روز سهشنبه، اعتصاب غذای دستهجمعی ۲۴ساعته خود را آغاز کردند.
بنبست در مذاکرات:
این اقدام پس از به بنبست رسیدن کامل مذاکرات میان مدیریت بیمارستان و «کمیته اقدام مشترک کارگران» (JAC) صورت گرفت. این کارگران شامل پرسنل امنیتی، بخش بهداشت و نظافت و کادر آشپزخانه هستند.
جزئیات مطالبات مالی و معیشتی:
آشوانی کومار مونجال، رئیس کمیته اقدام مشترک، مدیریت PGI را به سوءاستفاده از قوانین دولتی (مانند قانون حفظ خدمات ضروری هاریانا) برای سرکوب اعتراضات متهم کرده است. مطالبات اصلی آنها عبارتند از:
پرداخت معوقات دستمزد: پرداخت فوری حدود ۹۰ کرور روپیه (۹۰۰ میلیون روپیه) بابت معوقات دستمزد و کمکهزینههای معیشتی (DA) که از ژانویه ۲۰۲۴ معلق مانده است.
مزایای رفاهی: برقراری مرخصی زایمان و تسهیلات درمانی برای کارکنان زن قراردادی.
بازگشت به کار: بازگرداندن ۴ مأمور امنیتی که گفته میشود در جریان اعتراضات نوامبر ۲۰۲۴ به صورت ناعادلانه اخراج شدهاند.
کارگران ادعا میکنند که علیرغم وعده کتبی مدیریت در آگوست ۲۰۲۵ مبنی بر آزادسازی بودجه، هیچ اقدامی صورت نگرفته است. در حالی که مدیریت بیمارستان اعلام کرده که معوقات را تا پایان ژانویه ۲۰۲۶ تسویه میکند، معترضان میگویند تا زمانی که مطالبات دیگرشان (بیمه و پاداش) محقق نشود، به اعتصاب غذای زنجیرهای خود ادامه خواهند داد.
نتیجهگیری: این دو جبهه اعتراضی نشاندهنده یک بحران عمیق در لایههای زیرین نیروی کار هند است؛ جایی که هم کارگران مدرن بخش تکنولوژی و هم کارکنان خدماتی مراکز دولتی، به دلیل عدم امنیت شغلی و معوقات دستمزد، ترجیح دادهاند در حساسترین روزهای سال، چرخهای اقتصاد و خدمات را متوقف کنند.