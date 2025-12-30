خبرگزاری کار ایران
تداوم اعتراض کارگران ابنیه فنی لرستان: «حذف پیمانکار» مطالبه اصلی ما است

شماری از کارگران «ابنیه فنی راه آهن لرستان» در ادامه اعتراضات چندین روز گذشته، امروز نیز اعتراض صنفی برگزار کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، شماری از کارگران «ابنیه فنی راه آهن لرستان» در انتقاد به بی‌توجهی کارفرما به وضعیت مطالبات خود، در ادامه اعتراضات دوازده روز گذشته، صبح امروز سه شنبه (۹ دی ماه) در محوطه محل کارشان تجمع کردند. 

یکی از کارگران شرکت «ابنیه فنی راه آهن لرستان» گفت: بعد از گذشت چند روز اعتراض صنفی برای وصول مطالبات، علیرغم دادن وعده از سوی مسئولان، هنوز مشکلات‌مان مرتفع نشده است. 

او گفت: تبعیض و نابرابری از لحاظ دستمزد، حقوق و مزایا و پاداش اندک در نتیجه حضور شرکت‌های پیمانکاری تامین نیرو در این واحد ریلی، مشکلات خانوادگی و معیشتی زیادی برای کارگران این واحد به وجود آورده است. 

او با بیان اینکه خواستار حذف پیمانکار و نزدیک کردن حقوق کارگران ابنیه فنی به دریافتی همکاران تجمیعی و رسمی خود هستیم، گفت: چندین سال است ما کارگران ابنیه فنی، درخواست رفع تبعیض و بهبود وضعیت شغلی  داریم اما تغییری در شرایط شغلی و مزایای دریافتی ما ایجاد نمی‌شود. 

به گفته وی؛ سطح حقوق کارگران پیمانکاری شاغل در ابنیه فنی راه آهن، به نسبت کارگرانی که در سایر واحد‌های ریلی راه آهن به صورت رسمی و قراردادی فعالیت دارند، پایین‌تر است.

 

