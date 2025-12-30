جزئیات یک تفاهمنامه برای گسترش مهارتآموزی
تفاهمنامه همکاری مشترک میان سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور و شرکت بازآفرینی شهری با هدف توانمندسازی ساکنان محلات هدف بازآفرینی شهری، توسعه آموزشهای مهارتی، ارتقای توان اشتغالزایی به امضا رسید.
به گزارش ایلنا، با امضای تفاهمنامه سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور و شرکت بازآفرینی شهری ایران وابسته به وزارت راه و شهرسازی، طرح گسترش مهارتآموزی در بافتهای شهری آغاز خواهد شد.
این تفاهمنامه در راستای اجرای سیاستهای کلی نظام، برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، قانون کار، سند ملی راهبردی احیا، بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری و همچنین سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی منعقد شده و بر همافزایی ظرفیتهای دو دستگاه در حوزه آموزش، مهارتآموزی و اشتغال پایدار در محلات ناکارآمد شهری تمرکز دارد.
بر اساس مفاد این تفاهمنامه، سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور با انجام نیازسنجی آموزشی در محلات هدف، طراحی و اجرای دورههای مهارتی متناسب با نیاز بازار کار و ظرفیتهای اقتصادی محلی، برگزاری آزمونهای سنجش مهارت، صدور گواهینامههای معتبر، ارائه آموزشهای تخصصی و سیار، تربیت مربیان و ارائه مشاورههای شغلی، زمینه ارتقای مهارت و توانمندی نیروی انسانی ساکن در بافتهای فرسوده، ناکارآمد شهری و سکونتگاههای غیررسمی را فراهم خواهد کرد.
در مقابل، شرکت بازآفرینی شهری ایران نیز با معرفی محلات هدف، اطلاعرسانی و بسیج اجتماعی، تأمین و هماهنگی فضاها و زیرساختهای آموزشی، همکاری در شناسایی و اولویتبندی مشاغل محلی و ایجاد پیوند میان مهارتآموختگان و فرصتهای شغلی، بستر اجرایی لازم برای تحقق اهداف مهارتآموزی در چارچوب برنامههای بازآفرینی شهری را فراهم میکند.
تدوین سند مشترک توسعه اقتصاد محلی مبتنی بر ظرفیتهای بومی، ایجاد بانک اطلاعاتی مشترک مهارتآموختگان، اتصال آموزشهای مهارتی به نظام تأمین مالی و حمایت از خوداشتغالی و ارزیابی مستمر اثربخشی برنامههای آموزشی در محلات هدف از دیگر محورهای این تفاهمنامه بهشمار میرود.
اجرای این تفاهمنامه در سطح ملی از طریق کمیته راهبری مشترک و در استانها با محوریت ادارات کل آموزش فنیوحرفهای، ادارات کل راهوشهرسازی و ستادهای بازآفرینی شهری دنبال خواهد شد. این تفاهمنامه به مدت سه سال اعتبار دارد و در صورت تحقق اهداف، قابلیت تمدید خواهد داشت.
امضای این تفاهمنامه گامی مؤثر در جهت تبدیل آموزشهای مهارتی به پیشران بازآفرینی شهری، ارتقای معیشت ساکنان و تقویت بنیانهای اقتصادی محلات هدف ارزیابی میشود.