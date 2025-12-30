به گزارش ایلنا، قاسمی، معاون سیاست‌گذاری اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به اظهارات رئیس‌جمهور درمجلس، در برنامه‌ای در صداوسیما گفت: این طرح قرار است همه آحاد افرادی را که یارانه دریافت می‌کنند، شامل شود؛ بنابراین جامعه هدف آن فراتر از حدود ۶۰ میلیون نفری است که در حال حاضر کالابرگ دریافت می‌کنند.

او افزود: نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این است که حتی افرادی که در یک سال گذشته از فهرست یارانه‌بگیران حذف شده‌اند نیز مشمول این طرح باشند. درباره عدد نهایی هنوز بحث وجود دارد، چراکه اجرای این طرح نیازمند منابع مطمئن و پایدار است. منابع اصلی آن همان ارز ترجیحی خواهد بود و حتی بیش از آن، از سهم دولت با اخذ استجازه، منابعی از صندوق توسعه ملی برای کمک به اجرای این طرح در نظر گرفته می‌شود تا بتواند به‌طور سریع به بهبود قدرت خرید مردم منجر شود.

قاسمی در بخشی دیگر از صحبت‌هایش گفت: برآورد اولیه و کف عددی که فعلاً درباره آن اجماع وجود دارد، حداقل حدود ۷۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر در ماه است.

انتهای پیام/