خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازهم وعده برای بهبود معیشت/ به هر نفر ۷۰۰ هزارتومان یارانه می‌دهند؟

بازهم وعده برای بهبود معیشت/ به هر نفر ۷۰۰ هزارتومان یارانه می‌دهند؟
کد خبر : 1735030
لینک کوتاه کپی شد.

دولتی‌ها وعده‌های یارانه‌ای جدید داده‌اند؛ به هر نفر هفتصد هزار تومان یارانه می‌دهیم.

به گزارش ایلنا، قاسمی، معاون سیاست‌گذاری اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به اظهارات رئیس‌جمهور درمجلس، در برنامه‌ای در صداوسیما گفت: این طرح قرار است همه آحاد افرادی را که یارانه دریافت می‌کنند، شامل شود؛ بنابراین جامعه هدف آن فراتر از حدود ۶۰ میلیون نفری است که در حال حاضر کالابرگ دریافت می‌کنند.

او افزود: نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این است که حتی افرادی که در یک سال گذشته از فهرست یارانه‌بگیران حذف شده‌اند نیز مشمول این طرح باشند. درباره عدد نهایی هنوز بحث وجود دارد، چراکه اجرای این طرح نیازمند منابع مطمئن و پایدار است. منابع اصلی آن همان ارز ترجیحی خواهد بود و حتی بیش از آن، از سهم دولت با اخذ استجازه، منابعی از صندوق توسعه ملی برای کمک به اجرای این طرح در نظر گرفته می‌شود تا بتواند به‌طور سریع به بهبود قدرت خرید مردم منجر شود.

قاسمی در بخشی دیگر از صحبت‌هایش گفت: برآورد اولیه و کف عددی که فعلاً درباره آن اجماع وجود دارد، حداقل حدود ۷۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر در ماه است.

 

 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی