بازنشستگان تامین اجتماعی در انتظار ثبت نام وام در دیماه
بازنشستگان تامین اجتماعی در انتظار ثبت نام وام ضروری در دیماه هستند.
جمعی از بازنشستگان تامین اجتماعی در تماس با خبرنگار ایلنا، از انتظار برای ثبت نام و دریافت وام ضروری پنجاه میلیون تومانی خبر دادند.
بازنشستگان انتظار دارند سهمیه مناسب و کافی برای وام بازنشستگان در دیماه اختصاص یابد تا مستمریبگیرانی که مدتهاست در انتظار دریافت وام هستند، بتوانند تسهیلات مناسب دریافت کنند.
بازنشستگان معتقدند؛ پنجاه میلیون تومان مبلغی بسیار ناکافی ست و برای بخشی از نیازمندیهای زندگی هم کفاف نمیدهد. با این حال این گروه باید ماهها منتظر بمانند که سهمیه وام ناکافی نصیبشان شود.