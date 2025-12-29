اعتراض بازاریان به وضعیت اقتصادی/ دولت، تلاطمات نرخ ارز را کنترل کند
مغازهداران بازار تهران در اعتراض به وضعیت اقتصادی دست به اعتراض زدند.
مشاهدات میدانی خبرنگار ایلنا، از محدوده بازار تهران نشان میدهد جمعی از بازاریان در اعتراض به وضع معیشتی و اقتصادی و نوسانات شدید نرخ ارز مغازههای خود را بستهاند و شعارهایی در اعتراض به وضع موجود سر میدهند.
این اعتراضات از محدوده لالهزار تا سبزهمیدان و بابهمایون را دربرمیگیرد.
نوسانات شدید و غیرمنتظره نرخ ارز در هفتههای اخیر، توانایی مغازه داران برای تثبیت قیمتها و بستن قراردادهای قطعی را سلب کرده و به شکلگیری شکاف اعتماد میان فروشندگان و مصرفکنندگان دامن زده است.
این وضعیت، عاملی شده تا بسیاری از عرضهکنندگان از انجام تعاملات تجاری خودداری کنند و در مقابل، خریداران نیز خریدهای ضروری خود را تا زمان مشاهده آرامش در بازار به تأخیر بیندازند.
افزایش بیسابقهی ارزش ارز با سرعت بالا، به طور مستقیم بر همه بازارها تأثیر گذاشته و نقدینگی مورد نیاز کسبوکارها را به شدت تحت فشار قرار داده است.
نمایندگان صنوف مختلف هشدار میدهند که تداوم این آشفتگی ارزی، خطر ورشکستگی گسترده کسبوکارها و عمیقتر شدن رکود اقتصادی را به همراه خواهد داشت.
آنها خواهان مداخله فوری دولت برای کنترل تلاطمات نرخ ارز و ترسیم یک مسیر شفاف اقتصادی هستند، چرا که فعالیت مستمر و حرفهای در چنین شرایطی غیرممکن شده است.
یکی از معترضین به ایلنا گفت: ما برای پرداخت اجاره مغازه چارهای جز فروش نداریم، اما مشکل اینجاست که پس از فروش، به دلیل نوسانات مداوم قیمتها، دیگر توانایی خرید و جایگزینی کالایی را که فروختهایم، نداریم.