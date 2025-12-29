خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اعتراض بازاریان به وضعیت اقتصادی/ دولت، تلاطمات نرخ ارز را کنترل کند

اعتراض بازاریان به وضعیت اقتصادی/ دولت، تلاطمات نرخ ارز را کنترل کند
کد خبر : 1734652
لینک کوتاه کپی شد.

مغازه‌داران بازار تهران در اعتراض به وضعیت اقتصادی دست به اعتراض زدند.

مشاهدات میدانی خبرنگار ایلنا، از محدوده بازار تهران نشان می‌دهد جمعی از بازاریان در اعتراض به وضع معیشتی و اقتصادی و نوسانات شدید نرخ ارز  مغازه‌های خود را بسته‌اند و شعارهایی در اعتراض به وضع موجود سر می‌دهند.

این اعتراضات از محدوده لاله‌زار تا سبزه‌میدان و باب‌همایون را دربرمی‌گیرد. 

نوسانات شدید و غیرمنتظره نرخ ارز در هفته‌های اخیر، توانایی مغازه داران  برای تثبیت قیمت‌ها و بستن قراردادهای قطعی را سلب کرده و به شکل‌گیری شکاف اعتماد میان فروشندگان و مصرف‌کنندگان دامن زده است.

این وضعیت، عاملی شده تا بسیاری از عرضه‌کنندگان از انجام تعاملات تجاری خودداری کنند و در مقابل، خریداران نیز خریدهای ضروری خود را تا زمان مشاهده آرامش در بازار به تأخیر بیندازند.

افزایش بی‌سابقه‌ی ارزش ارز با سرعت بالا، به طور مستقیم بر همه بازارها تأثیر گذاشته و نقدینگی مورد نیاز کسب‌وکارها را به شدت تحت فشار قرار داده است.

نمایندگان صنوف مختلف هشدار می‌دهند که تداوم این آشفتگی ارزی، خطر ورشکستگی گسترده کسب‌وکارها و عمیق‌تر شدن رکود اقتصادی را به همراه خواهد داشت.

آن‌ها خواهان مداخله فوری دولت برای کنترل تلاطمات نرخ ارز و ترسیم یک مسیر شفاف اقتصادی هستند، چرا که فعالیت مستمر و حرفه‌ای در چنین شرایطی غیرممکن شده است.

یکی از معترضین به ایلنا گفت: ما برای پرداخت اجاره مغازه چاره‌ای جز فروش نداریم، اما مشکل اینجاست که پس از فروش، به دلیل نوسانات مداوم قیمت‌ها، دیگر توانایی خرید و جایگزینی کالایی را که فروخته‌ایم، نداریم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی