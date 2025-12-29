اعتراض بازاریان به وضعیت اقتصادی/ دولت، تلاطمات نرخ ارز را کنترل کند

مشاهدات میدانی خبرنگار ایلنا، از محدوده بازار تهران نشان می‌دهد جمعی از بازاریان در اعتراض به وضع معیشتی و اقتصادی و نوسانات شدید نرخ ارز مغازه‌های خود را بسته‌اند و شعارهایی در اعتراض به وضع موجود سر می‌دهند.

این اعتراضات از محدوده لاله‌زار تا سبزه‌میدان و باب‌همایون را دربرمی‌گیرد.

نوسانات شدید و غیرمنتظره نرخ ارز در هفته‌های اخیر، توانایی مغازه داران برای تثبیت قیمت‌ها و بستن قراردادهای قطعی را سلب کرده و به شکل‌گیری شکاف اعتماد میان فروشندگان و مصرف‌کنندگان دامن زده است.

این وضعیت، عاملی شده تا بسیاری از عرضه‌کنندگان از انجام تعاملات تجاری خودداری کنند و در مقابل، خریداران نیز خریدهای ضروری خود را تا زمان مشاهده آرامش در بازار به تأخیر بیندازند.

افزایش بی‌سابقه‌ی ارزش ارز با سرعت بالا، به طور مستقیم بر همه بازارها تأثیر گذاشته و نقدینگی مورد نیاز کسب‌وکارها را به شدت تحت فشار قرار داده است.

نمایندگان صنوف مختلف هشدار می‌دهند که تداوم این آشفتگی ارزی، خطر ورشکستگی گسترده کسب‌وکارها و عمیق‌تر شدن رکود اقتصادی را به همراه خواهد داشت.

آن‌ها خواهان مداخله فوری دولت برای کنترل تلاطمات نرخ ارز و ترسیم یک مسیر شفاف اقتصادی هستند، چرا که فعالیت مستمر و حرفه‌ای در چنین شرایطی غیرممکن شده است.

یکی از معترضین به ایلنا گفت: ما برای پرداخت اجاره مغازه چاره‌ای جز فروش نداریم، اما مشکل اینجاست که پس از فروش، به دلیل نوسانات مداوم قیمت‌ها، دیگر توانایی خرید و جایگزینی کالایی را که فروخته‌ایم، نداریم.

