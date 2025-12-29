احضار ۵ کارگر قند خاورمیانه شوش/ ادامه اعتراض کارگران
پنج نفر از کارگران معترض کارخانه قند خاورمیانه شوش صبح امروز (۸دی ماه) به پلیس امنیت شوش احضار شدند. همزمان در حمایت از این ۵ کارگر احضار شده شماری از کارگران قند خاورمیانه مقابل درب کارخانه و شماری دیگر در مقابل ساختمان نیروی انتظامی شوش جمع شده اند.
به گزارش ایلنا، در پنجمین روز از آغاز اعتصاب کارگران قند خاورمیانه در اعتراض به عدم وصول مطالبات، ۵ کارگر توسط پلیس امنیت شوش احضار شدهاند و اکنون در حال طی مراحل اولیه بازجویی هستند.
بنا بر اعلام منابع کارگری ایلنا، آقایان مسلم زهیری، مسعود مهرابی، کریم رضایی، محمود آل کثیر و حسین خصافپور، کارگران احضار شده به پلیس امنیت هستند.
گفته میشود از مجموع ۵ کارگر احضار شده قند خاورمیانه شوش، یک نفرشان به تازگی از سوی جمعیت ۳۵۰ نفری کارگران قند خاورمیانه به عنوان کاندیدای اصلی شورای اسلامی کار کارگران کارخانه انتخاب شده و اخیرا نیز از سوی کارفرما به همراه دو نفر دیگر از کار اخراج شده است.
گفتنی است مهمترین مطالبات کارگران، اجرای درست طرح طبقهبندی مشاغل، تشکیل شورای کارگری، محاسبه جمعهکاریها، پرداخت حق غذا و همچنین جذب نیروهای کار فصلی بومی ودر عین حال بازگشت بکار سه نفر از همکاران اخراجی است.