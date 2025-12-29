خبرگزاری کار ایران
در نامه‌ای سرگشاده:

نیروهای عملیاتی نفت خواستار اصلاح حقوق پایه شدند

نیروهای عملیاتی نفت خواستار اصلاح حقوق پایه شدند
جمعی از نیروهای عملیاتی صنعت نفت که از جذب‌شدگان آزمون ۱۴۰۲ هستند، طی نامه‌ای سرگشاده خطاب به مسئولان ذی‌ربط، نسبت به پایین بودن حقوق دریافتی و بی‌تناسبی آن با شرایط دشوار کاری خود اعتراض کرده و اصلاح فوری حقوق پایه را مطالبه کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، جمعی از نیروهای عملیاتی صنعت نفت که از جذب‌شدگان آزمون سال ۱۴۰۲ هستند، با ارسال نامه‌ای سرگشاده خطاب به مسئولان ذی‌ربط، نسبت به سطح حقوق دریافتی و بی‌تناسبی آن با شرایط سخت و طاقت‌فرسای کار عملیاتی اعتراض کرده‌اند.

این نیروها در نامه‌ی خود، اصلاح فوری حقوق پایه و بازنگری در نظام پرداخت متناسب با شرایط کاری عملیاتی را به‌ عنوان مطالبه‌ای جدی و غیرقابل‌چشم‌پوشی مطرح کرده‌اند

متن کامل نامه به شرح زیر است: 

مسئولان محترم ذی‌ربط

این نامه، اعتراض صریح و بی‌پرده جمعی از جذب‌شدگان آزمون ۱۴۰۲ است؛ نیروهایی که با وجود انجام سخت‌ترین مأموریت‌های عملیاتی، امروز با حقوقی در حدود ۱۲ میلیون تومان مواجه شده‌اند؛ رقمی که در شرایط فعلی اقتصادی کشور، نه‌تنها غیرمنصفانه بلکه تحقیرآمیز است. 

این دریافتی در قبال چه شرایطی پرداخت می‌شود؟ 

کار عملیاتی در سرماهای استخوان‌سوز، بدون تعطیلی، دور از خانواده، در بیابان‌ها و مناطق عملیاتی با حداقل امکانات رفاهی. نیروهایی که به‌صورت مستمر، در شرایطی کار می‌کنند که فشار جسمی، روانی و خانوادگی آن قابل چشم‌پوشی نیست. بدیهی است چنین شرایطی با این سطح حقوق هیچ تناسبی ندارد. 

تلخ‌تر آن‌که این مبلغ در آستانه شب یلدا واریز شده است؛ شبی که باید نماد گرما و حضور در کنار خانواده باشد، اما برای بسیاری از جذب‌شدگان آزمون ۱۴۰۲ در شیفت، مأموریت و کیلومترها دور از خانه سپری شد و در نهایت، یلدای خانواده‌ها با نگرانی و شرمندگی گره خورد. 

ما جذب آزمون ۱۴۰۲ هستیم؛ با آزمون‌های سخت، انتظار طولانی و وعده‌های مشخص وارد این مجموعه شدیم. اما امروز فاصله آشکار میان وعده‌ها و واقعیت پرداخت‌ها، اعتماد و انگیزه ما را به‌شدت تضعیف کرده است. تداوم این وضعیت، مستقیماً منجر به دلسردی، افت بهره‌وری و خروج نیروهای توانمند خواهد شد و مسئولیت تبعات آن بر عهده تصمیم‌گیران این حوزه است. 

به‌صراحت اعلام می‌داریم که مشکل اصلی، «حقوق پایه» است. تا زمانی که حقوق پایه اصلاح نشود، پرداخت‌های مقطعی، مزایا یا عناوین جانبی، هیچ اثر واقعی در بهبود معیشت نیروهای عملیاتی نخواهد داشت. اصلاح فوری و واقعی حقوق پایه، متناسب با شرایط سخت کاری عملیاتی، یک مطالبه جدی و غیرقابل‌چشم‌پوشی است. 

بدین‌وسیله اعلام می‌کنیم این وضعیت قابل پذیرش نیست و انتظار داریم بازنگری فوری در نظام پرداخت، اصلاح حقوق پایه و لحاظ کردن صریح شرایط کاری عملیاتی در احکام حقوقی، بدون تعلل در دستور کار قرار گیرد. سکوت در برابر این بی‌عدالتی، دیگر امکان‌پذیر نیست. 

این متن گلایه احساسی نیست؛ مطالبه‌ای روشن و مسئولانه از سوی نیروهایی است که بار اصلی عملیات را در سخت‌ترین شرایط بر دوش دارند. 

 

 

انتهای پیام/
