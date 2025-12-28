خبرگزاری کار ایران
ادامه اعتراض کارگران معدن زرشوران تکاب/ قراردادهایمان سه‌ماهه است

کارگران معدن زرشوران تکاب، به اعتراض صنفی خود ادامه دادند.

کارگران معدن زرشوران تکاب در تماس با خبرنگار ایلنا، از ادامه اعتراض صنفی خود خبر دادند.

این کارگران می‌گویند: بیش از ده روز است که نسبت به شرایط شغلی و معیشتی خود معترضیم؛ امروز (هفتم دی‌ماه) بازهم دست از کار کشیدیم و بیرون محوطه معدن تجمع کردیم.

این کارگران خواسته‌های خود را بهره‌مندی از مزایای مزدی و رفاهی مطابق با دریافتی کارگران شاغل در کارخانه زرشوران عنوان می‌کنند و می‌گویند: ما فقط حقوق خشک و خالی می‌گیریم؛ باید آیین‌نامه رفاهی کارکنان معدن برای ما اجرایی شود.  ضمن اینکه امنیت شغلی هم نداریم و قراردادهایمان سه‌ماهه است.

کارگران معدن زرشوران خواستار ورود مسئولان استانی و کشوری به موضوع خواسته‌های قانونی خود شدند و تاکید کردند: چیزی خارج از حقوق قانونی نمی‌خواهیم. 

