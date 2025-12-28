کارگران معدن زرشوران تکاب در تماس با خبرنگار ایلنا، از ادامه اعتراض صنفی خود خبر دادند.

این کارگران می‌گویند: بیش از ده روز است که نسبت به شرایط شغلی و معیشتی خود معترضیم؛ امروز (هفتم دی‌ماه) بازهم دست از کار کشیدیم و بیرون محوطه معدن تجمع کردیم.

این کارگران خواسته‌های خود را بهره‌مندی از مزایای مزدی و رفاهی مطابق با دریافتی کارگران شاغل در کارخانه زرشوران عنوان می‌کنند و می‌گویند: ما فقط حقوق خشک و خالی می‌گیریم؛ باید آیین‌نامه رفاهی کارکنان معدن برای ما اجرایی شود. ضمن اینکه امنیت شغلی هم نداریم و قراردادهایمان سه‌ماهه است.

کارگران معدن زرشوران خواستار ورود مسئولان استانی و کشوری به موضوع خواسته‌های قانونی خود شدند و تاکید کردند: چیزی خارج از حقوق قانونی نمی‌خواهیم.

