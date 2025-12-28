بررسی نشست تخصصی با محور «افزایش دستمزد» +جزئیات
«همایش علمی- تخصصی روابط کار» به منظور بررسی علمی مسائل روابط کار و تمرکز بر سازوکارهای تعیین حداقل دستمزد کارگران فردا دوشنبه ۸ دی ۱۴۰۴ ساعت ۸ صبح در محل دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری ایلنابه نقل از روابط عمومی و امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این همایش تخصصی با حضور «احمد میدری»، وزیر تعاون، کار و رفاهاجتماعی، نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی و با بهرهمندی از ظرفیتهای صاحبنظران برجسته دانشگاهی، اساتید، مدیران و کارشناسان عالیرتبه ستادی و اجرایی دستگاههای کشوری، فرصتی مغتنم برای گفتوگوی کارشناسی فراهم میکند.
این همایش، با هدف فراهم کردن بستر تبادل نظر میان نخبگان دانشگاهی، مدیران اجرایی و مسئولان مرتبط در دانشگده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار میشود.
برگزاری این رویداد علمی، گامی مؤثر در جهت تقویت گفتمان کارشناسی، سهجانبهگرایی (دولت، کارگر، کارفرما) و سیاستگذاری مبتنی بر شواهد در حوزه روابط کار و حمایت از حقوق کارگران خواهد بود.
این همایش با محوریت حداقل دستمزد در سه پنل تخصصی اصلی شامل (پنل اول: بررسی سطوح مزدی در بنگاههای اقتصادی و فعالیتهای مختلف)، (پنل دوم: بررسی آثار تعیین دستمزد بر معیشت کارگران بنگاههای اقتصادی و بازار کار) و (پنل سوم: بررسی امکانات و محدودیتهای نظام تعیین حداقل دستمزد در ایران با تاکید بر سیاست مزدی مبتنی بر تنوع) برگزار میشود.