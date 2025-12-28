به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز دهمین روز از تجمع صنفی کارگران کارگران ابنیه فنی راه‌آهن درود، شاغل در ایستگاه ازنا تا تنگ هفت است.

این کارگران می‌گویند: همچنان منتظر پاسخگویی مدیرعامل شرکت و مسئولان کشوری و استانی هستیم. علیرغم حضور حدودا یک هفته پیش مدیر عامل شرکت تراورس در جمع معترضان، هنوز به مطالبات‌مان پاسخ داده نشده است و پرسنل باتوجه به ماهیت خصوصی شرکت تراورس، آینده شغلی و حقوقی خود را در خطر می‌بینند.

کارگران ابنیه فنی راه آهن دورد لرستان درخواست دارند مسئولان به صراحت بگویند چه برنامه‌ای برای آینده شرکت تراورس و کارگران این واحد ریلی دارند و چرا وضعیت بازگشت تراورس به دولت بعد از گذشت ۴ سال و تبدیل وضعیت حدود ۷ هزار کارگر تعیین تکلیف نمی‌شود!

کارگران ابنیه فنی تراورس لرستان با اشاره به گذشته پرشکوه این واحد ریلی، خواستار احیای این واحد هستند و می‌گویند: اگر بی‌تدبیری‌ها در تراورس خاتمه نیابد، با سرنوشت هفت هزار کارگر از دامنه‌های برفگیر سبلان گرفته تا بیابان‌های پر از شن ریزه و گرد و غبار زاهدان، که وظیفه مراقبت و نگهداری از خطوط ریلی راه آهن را بر عهده دارند بازی شده است.

انتهای پیام/