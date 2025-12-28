خبرگزاری کار ایران
دهمین روز از اعتراض کارگران ابنیه فنی تراورس لرستان/ چرا با سرنوشت ۷ هزار کارگر بازی می‌کنید؟

کد خبر : 1734032
کارگران ابنیه فنی راه‌آهن درود، شاغل در ایستگاه ازنا تا تنگ هفت برای دهمین روز تجمع صنفی برگزار کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز دهمین روز از تجمع صنفی کارگران کارگران ابنیه فنی راه‌آهن درود، شاغل در ایستگاه ازنا تا تنگ هفت است. 

این کارگران می‌گویند: همچنان منتظر پاسخگویی مدیرعامل شرکت و مسئولان کشوری و استانی هستیم. علیرغم حضور حدودا یک هفته پیش مدیر عامل شرکت تراورس در جمع معترضان، هنوز به مطالبات‌مان پاسخ داده نشده است و پرسنل باتوجه به ماهیت خصوصی شرکت تراورس، آینده شغلی و حقوقی خود را در خطر می‌بینند. 

کارگران ابنیه فنی راه آهن دورد لرستان درخواست دارند مسئولان به صراحت بگویند چه برنامه‌ای برای آینده شرکت تراورس و کارگران این واحد ریلی دارند و چرا وضعیت بازگشت تراورس به دولت بعد از گذشت ۴ سال و  تبدیل وضعیت حدود ۷ هزار کارگر تعیین تکلیف نمی‌شود! 

کارگران ابنیه فنی تراورس لرستان با اشاره به گذشته پرشکوه این واحد ریلی، خواستار احیای این واحد هستند و می‌گویند: اگر بی‌تدبیری‌ها در تراورس خاتمه نیابد، با سرنوشت هفت هزار کارگر از دامنه‌های برفگیر سبلان گرفته تا بیابان‌های پر از شن ریزه و گرد و غبار زاهدان، که وظیفه مراقبت و نگهداری از خطوط ریلی راه آهن را بر عهده دارند  بازی شده است.

 

