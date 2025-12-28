حادثه برای دو کارگر صیاد/ یکی فوت شد دیگری مفقود است

به گزارش خبرنگار ایلنا، حادثه تصادف شب گذشته در حالی رخ داد که قایق دو کارگر صیاد که برای صید ماهی در آبهای غرب جزیره لارک برای صیادی به دریا رفته بودند، حین تور ریزی با یک قایق دیگر که قصد عبور از آن منطقه را داشت، برخورد می‌کند.

به گفته منابع کارگری قشم، صیادان محلی با حضور در محل حادثه، جسد یکی از صیادان را از آب بیرون کشیده و به ساحل منتقل کردند اما جسد کارگر دوم هنوز پیدا نشده و سرنوشت وی هنوز مشخص نیست.

از قرار معلوم؛ قایق خاطی نیز از محل متواری شده است

