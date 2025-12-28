خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حادثه برای دو کارگر صیاد/ یکی فوت شد دیگری مفقود است

حادثه برای دو کارگر صیاد/ یکی فوت شد دیگری مفقود است
کد خبر : 1733990
لینک کوتاه کپی شد.

دو کارگر صیاد بر اثر برخورد دو دستگاه قایق صیادی در منطقه ساحلی جزیره لارک در استان هرمزگان کشته و مفقود شدند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حادثه تصادف شب گذشته در حالی رخ داد که قایق دو کارگر صیاد که برای صید ماهی در آبهای غرب جزیره لارک برای صیادی به دریا رفته بودند، حین تور ریزی با یک قایق دیگر که قصد عبور از آن منطقه را داشت، برخورد می‌کند. 

به گفته منابع کارگری قشم، صیادان محلی با حضور در محل حادثه، جسد یکی از صیادان را از آب بیرون کشیده و به ساحل منتقل کردند اما جسد کارگر دوم هنوز پیدا نشده و سرنوشت وی هنوز مشخص نیست. 

از قرار معلوم؛ قایق خاطی نیز از محل متواری شده است

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا