به گزارش خبرنگار ایلنا، یکی از محیط‌بانان منطقه حفاظت شده «نوبهار» شهرستان مه‌ولات در استان خراسان رضوی بنام «مهدی علی‌نیا» در جریان گشت و کنترل و اجرای مقررات شکار و صید در مناطق و زیستگاه‌های حیات وحش این منطقه متوجه حضور چهار شکارچی غیرمجاز شدند.

هنگام رودررویی با شکارچی متخلف؛ آن‌ها اقدام به تیراندازی با اسلحه ساچمه‌زنی شکاری به سمت این محیط‌بان کرده و پس از زخمی کردن وی از ناحیه دست از منطقه متواری شدند.

از قرار معلوم، پیگیری برای دستگیری متخلفان در حالی ادامه دارد که یکی از شکارچیان دستگیر شده و سایر افراد شناسایی شده‌اند. با هماهنگی مراجع قضایی و انتظامی، عملیات دستگیری آنان با جدیت ادامه دارد

