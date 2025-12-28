مصدومیت محیطبان مهولاتی با تیراندازی مستقیم یک شکارچی
یکی از محیطبانان منطقه حفاظت شده «نوبهار» در استان خراسان رضوی با تیراندازی مستقیم شکارچی متخلف زخمی شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، یکی از محیطبانان منطقه حفاظت شده «نوبهار» شهرستان مهولات در استان خراسان رضوی بنام «مهدی علینیا» در جریان گشت و کنترل و اجرای مقررات شکار و صید در مناطق و زیستگاههای حیات وحش این منطقه متوجه حضور چهار شکارچی غیرمجاز شدند.
هنگام رودررویی با شکارچی متخلف؛ آنها اقدام به تیراندازی با اسلحه ساچمهزنی شکاری به سمت این محیطبان کرده و پس از زخمی کردن وی از ناحیه دست از منطقه متواری شدند.
از قرار معلوم، پیگیری برای دستگیری متخلفان در حالی ادامه دارد که یکی از شکارچیان دستگیر شده و سایر افراد شناسایی شدهاند. با هماهنگی مراجع قضایی و انتظامی، عملیات دستگیری آنان با جدیت ادامه دارد