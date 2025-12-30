به گزارش خبرنگار ایلنا، در روزهای اخیر فیلمی که در آن فرماندار شهر بندر انزلی، اقدام به بازدید سرزده از اداره جهاد کشاورزی این شهرستان کرده، در فضای مجازی دست به دست می‌شود که انتقاداتی را در میان کارکنان این وزارتخانه و به ویژه کارمندان جهاد کشاورزی استان گیلان به همراه آورده است. در این بازدید، ضیایی فرماندار انزلی، از عدم حضور کارکنان جهاد کشاورزی انتقاد کرد و گفت «از بیست تا کارمند فقط دو نفر هستند و این جای تاسف دارد....».

بسیاری از کارکنان این وزارتخانه که از مسئله تبعیض حقوقی و مشکلات معیشتی رنج می‌برند، درحالی انتقاد دارند که به اعتقاد آن‌ها بیشتر کارمندان ادارات شهرستانی این وزارتخانه از جمله نیروهای صفی هستند که امکان حضور کمتری در ادارات دارند و بیشتر مشغول کارهایی از قبیل بازدید از اراضی و مناطق و کارهای میدانی هستند.

یحیی عزیزی (دبیر کارگروه مطالبات حقوقی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی) در ارتباط با انتشار فیلم بازدید فرماندار شهر انزلی از اداره جهاد کشاورزی این شهرستان، با انتقاد از برخی اقدامات نمایشی مسئولان بیان کرد: رفتار آقای ضیایی برای ما عجیب است. مرسوم نیست که یک فرماندار بازدیدی را سرزده انجام دهد و فیلم آن را بدون هیچ تحقیقی در فضای مجازی منتشر کند. راه و رسم درست بازدید این است که با مدیر اداره جهاد کشاورزی شهرستان تماس بگیرند و با فرض وقوع تخلفی در حوزه حضور نیروها در محل کار، پیگیری لازم را به صورت شفاهی و کتبی پیگیری کنند.

وی با تاکید بر ضرورت حفظ آبروی پرسنل زحمتکش ادارات شهرستان‌ها به ویژه در وزارت جهاد کشاورزی، اظهار کرد: پیگیری ما باید یک پیگیری قانونی باشد. وقتی در فضای مجازی از طریق انتشار فیلم گروهی را زیر سوال ببرید و آن گروه به عنوان مسئولان آن بخش هیچ فرصتی برای دفاع از خود نداشته باشند، ذهن مردم درگیر تصوراتی خواهد شد که برخی رسانه‌های جهت‌دار به آن دامن می‌زنند و این اصلاً درست نیست.

عزیزی ادامه داد: یک نفر در جایگاه استاندار و فرماندار باید این قوانین و تبعات آن را بداند و اگر به عنوان یک شخصیت سیاسی و حقوقی مهم در هر منطقه به این امور آگاه نباشد، حضورش در آن پست به نفع جامعه و مردم نخواهد بود. ما از سوی هم‌صنفان و همکاران خود در اداره جهاد کشاورزی شهرستان انزلی پیام‌های قابل توجهی داشتیم که در آن تاکید شده بود «فرماندار در همان قالب فیلم از این اقدام ناصحیح عذرخواهی کنند....».

دبیر کارگروه پیگیری مطالبات کارکنان وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: نیروهای وزارت جهاد کشاورزی با کمترین حقوق و مزایا و با بیشترین میزان فشار کاری درحال تلاش برای حفظ امنیت غذایی جامعه هستند و در این راستا، رفتار افرادی چون آقای ضیایی در سمت فرماندار انزلی را ناعادلانه می‌دانند.

وی تاکید کرد: وقتی فرمانداری فیلمی را منتشر می‌کند که در آن کارمندان متهم به کم‌کاری می‌شوند، در واقع پیش از طی شدن مراحل قانونی، آن‌ها را در افکار عمومی محکوم کرده است. در بحث رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دولت نیز همه باید تابع «قانون رسیدگی به تخلفات اداری» باشند. اگر کارمندی مرتکب «ترک فعل» یا «تخلف» شود، مسیر قانونی آن مشخص است. موضوع این است که مطلب منتشر شده انتقاد یک شهروند عادی از عملکرد نیست بلکه اقدام یک مسئول است.

او اضافه کرد: اگر کارمندی کوتاهی و تخلف کند، گزارش بازرسی به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع می‌شود. در صورت اثبات، مجازات‌هایی از اخطار کتبی تا انفصال از خدمت در نظر گرفته می‌شود و همواره جرم و مجازات (تازه در صورت اثبات وقوع) باید تناسب داشته باشد. انتشار چنین تصاویری به نوعی یک مجازات پیش از اثبات محسوب می‌شود.

دبیر کارگروه پیگیری مطالبات کارکنان وزارت جهاد کشاوری افزود: بخشنامه‌ها و موضع قوه قضاییه نیز در این موارد مشخص است. در سال‌های اخیر، قوه قضاییه بارها نسبت به «نمایش‌های تبلیغاتی» و «برخوردهای تحقیرآمیز» با کارکنان یا حتی متهمان در فضای مجازی هشدار داده است. فرماندار مربوطه باید مشخص کنند که هدف از بازدید چه بوده است. هدف نظارت بوده یا نمایش؟ فرماندار به عنوان نماینده عالی دولت در شهرستان، حق بازرسی و نظارت (حتی سرزده) را دارد اما هدف از این بازدید باید اصلاح امور باشد.

وی در پایان اظهار کرد: ماهیت کار کارکنان وزارت جهاد کشاورزی با این حقوق اندک و کمبود نیرو به این شکل است که نیروها باید عملکرد میدانی داشته باشند. اکثر نیروها در خارج شهر تهران فعالیتی از جنس نیروهای صفی دارند و باید به طور مدام سر زمین‌های کشاورزی یا دامداری‌ها و خارج از فضای اداری حضور داشته باشند لذا عدم حضور در ساعت مشخص در اداره به معنای ترک فعل یا حتی کم‌کاری نیست.

