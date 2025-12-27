ادامه اعتراض کارگران ابنیه فنی تراورس لرستان / با حقوق ۱۶ میلیون تومانی نمیتوانیم حق بیمه تکمیلی بپردازیم
کارگران ابنیه فنی تراورس لرستان در اعتراض به عدم توجه به مطالبات صنفی خود تجمع کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز، شنبه ۶ دی ماه، کارگران ابنیه فنی تراورس لرستان در اعتراض بهعدم توجه به مطالبات صنفی خود تجمع کردند.
از مهمترین دلایل اعتراض این کارگران، عدم پرداخت حق بیمه تکمیلی کارگران به شرکت بیمهگر به مدت ۵ ماه، عدم دریافت مطالبات عرفی و مناسبتی طبق بخشنامه مدیریت راهآهن و پیگیری تبدیل وضعیت از نیروی پیمانکاری به نیروی قرارداد مستقیم شرکت راهآهن است.
کارگران میگویند: از امروز قرارداد ما برای بیمه تکمیلی از بیمه معلم به بیمه آسیا تغییر کرده و هزینهی آن حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است، که این مبلغ برای کارگران بسیار زیاد است و با حداقل حقوق ۱۶ الی ۱۷ میلیون تومانی از پس پرداخت آن بر نمیآیند.
کارگران خواستار تبدیل وضعیت خود هستند و میگویند: شرکت تراورس از سال ۱۴۰۰ به دولت برگشته اما کارگران همچنان زیر نظر شرکت پیمانکار فعالیت میکنند.
کارگران با اشاره به محرومیت از مزایای رفاهی تأکید کرد: در راه آهن به کارگران امکان خرید از فروشگاههای راه آهن به صورت نقد و اقساطی برای تامین مایحتاج ضروری و غیر ضروری داده شده و بابت پرداخت خرید اقساطی ماهانه مبالغی از حقوق کارگران کسر میشود. مشکل اینجاست که این اقساط هر ماه از حقوق کارگرانی که خرید کردهاند کسر میشود اما به حساب فروشگاه راهآهن واریز نمیشود و اکثر کارگران به فروشگاه بدهکار شدهاند و امکان خرید مجدد ندارند.
کارگران ابنیه فنی تراورس لرستان به دستمزدهای پایین خود معترض هستند و میگویند: با بیش از ۱۵ سال کار نزدیک به ۱۷ میلیون تومان حقوق دریافت میکنیم و اوضاع معیشتی ما به شدت بد است.
آنها گفتند: بعد از اعتراضات جلسهای با مدیر کل راه آهن لرستان داشتهایم اما به آنها گفتهاند که موضوع باید از بالا پیگیری شود.
گفتنی است، این اعتراضات از اواخر ماه گذشته آغاز شده و کارگران میگویند تا رسیدن به مطالبات خود به این اعتراض و مطالبهگری ادامه خواهند داد.