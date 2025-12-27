خبرگزاری کار ایران
بیانیه کارگران معدن طلای زرشوران:

بعد از دو هفته اعتراض هیچ جوابی نگرفتیم/ این روزها ۴۰۰ خانواده حال خوبی ندارند
کارگران تحصن کننده در معدن طلای زرشوران در اعتراض به عدم توجه به مطالبات خود بیانیه‌ای را به صورت عمومی منتشر کردند.

به گزارش ایلنا، کارگران شرکت کننده در تحصن چهارده روزه کارگران معدن طلای زرشوران تکاب در استان آذربایجان غربی با اعلام اینکه «ما خواهان پرداخت رفاهیات و مزایای عدالت محور همانند کارگران کارخانه طلای زرشوران هستیم» بیانیه‌ای را منتشر کردند.

در متن این بیانیه آمده است:

«امروز توجه به کار و کارگر و سلامت کارگر و امنیت شغلی کارگر و سهم عادلانه برای کارگر، جزو مطالبات مقام معظم رهبری است. معظم له می‌فرمایند: «مطالبه‌گری کنید و مسئولان را از کار نمایشی بر حذر دارید.»

ما ۴۰۰ نفر از کارگران زحمتکش مجتمع معدنی طلای زرشوران شهرستان تکاب حدود ۱۰ سال است تمام مشکلات زبان‌آور کاری معدن از جمله آرسنیک، جیوه، سایر فلزات سنگین، سرما و گرما و هزاران بدبختی را به جان خریده‌ایم و همه اکثراً به سرطان و هزاران امراض دیگر مبتلاییم لذا به تبعیض بین پرداختی‌های رفاهی بین نیروهای شرکتی کارخانه و کارگران معدن طلا با مطالبه‌گری مسالمت‌آمیز اعتصاب و اعتراض داریم. 

حتی حدود ۲ سال مطالبه‌گری داشته‌ایم که به احترام مسئولین و مداخله گران سکوت کردیم و صورت جلسه مدیر کارخانه و کارفرما نیز متاسفانه هیچ مشکلی را حل نکرد تا تا مجبور به تحصن و اعتراض عمومی شدیم تا شاید مطالبه ما شنیده و دیده شود.

این روزها ۴۰۰ خانواده حال خوبی ندارند چون ۱۳ روز ناچاراً تحصن کرده‌اند ولی تا به حال جوابی از هیچ مسئولی و نهادی دریافت نکرده‌اند. 

لذا ضمن تواضع و سر تعظیم به آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی و لبیک به فرامین مقام معظم رهبری، از تمامی مسئولین و نهادهای صادق مملکت تقاضامندیم به دادمان برسید و این تبعیض مشهود مابین نیروهای یک مجتمع بزرگ تولیدی در کارخانه و معدن را بردارید و عدالت پرداخت طبق قانون اداره کار همچون حقوق و مزایای نیروهای شرکتی کارخانه طلای زرشوران را  اجرایی کنید.

