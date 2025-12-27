سامانه برای ثبتنام وام گردشگری بازنشستگان نفت باز شد +لینک
سامانه سما صندوق بازنشستگان نفت روز چهارشنبه ۳ دی ماه برای تکمیل فرآیند وام گردشگری فعال خواهد شد.
به گزارش ایلنا، براساس اعلام مدیریت رفاه صندوقهای بازنشستگی صنعت نفت، از روز چهارشنبه (۳دیماه) تا ساعت ۱۶ روز یکشنبه ۷ دی ماه متقاضیان فرصت دارند تا با مراجعه به سامانه سما نسبت به تکمیل فرایند درخواست وام بانک گردشگری خود اقدام کنند.
بدیهی است عدم تکمیل فرایند درخواست وام تا تاریخ مقرر به منزله انصراف از دریافت وام است. ضمنا تغییر حساب هیچ خللی در دریافت مستمری ایجاد نخواهد کرد.
برای مشاهده فایل آموزش تکمیل فرایند وام گردشگری اینجا کلیک کنید.