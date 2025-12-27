اعتراض در زرشوران تکاب ادامه دارد/ کارگران به دنبال بهبود شرایط معیشتی
اعتراض کارگران زرشوران تکاب بعد از گذشت بیش از ده روز همچنان ادامه دارد.
کارگران معدن زرشوران تکاب در تماس با خبرنگار ایلنا، از ادامه اعتراض صنفی خود خبر دادند.
این کارگران با بیان اینکه در طول روزهای اعتراض ما، هیچ نهادی پاسخگوی مطالباتمان نیست؛ اعلام کردند: ما حقوق و مزایای کمتری نسبت به پرسنل شاغل در کارخانه دریافت میکنیم؛ خواستار افزایش دستمزد و بهرهمندی از مزایای مزدی و مناسبتی هستیم.
این نیروها افزودند: به نیروهای کارخانه در اعیاد و مناسبتها پاداش میدهند اما ما کارگران معدن از این مزایا محرومیم؛ کار در معدن طلای زرشوران سخت است ولی با این حال، متوسط دستمزد ما چیزی حدود بیست میلیون تومان است.
این کارگران خواستار رسیدگی به وضعیت شغلی و دستمزدی خود شدند و افزودند: زندگی ما کارگران معدن طلا نباید با اینهمه دشواری همراه باشد.