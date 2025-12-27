مرگ کارگر معدن «همکار» کرمان بر اثر حمله قلبی حین کار
یک کارگر ۴۰ساله معدن «همکار» کرمان روز پنجشنبه ۴ دیماه حین کار دچار حمله قلبی شد و جان باخت؛ به گفته عضو شورای اسلامی کار، احتمالاً فشار و حجم بالای کار علت این حادثه بوده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، روز پنجشنبه ۴ دیماه، در معدن «همکار» واقع در استان کرمان و از معادن زیرمجموعه معدن زغالسنگ کرمان، یکی از کارگران این معدن جان خود را از دست داد.
اسماعیل شهریاری، کارگر ۴۰ساله معدن همکار که دارای ۴ فرزند بود و تنها یک سال تا بازنشستگیاش باقی مانده بود، در حین انجام کار دچار حمله قلبی شد و متأسفانه فوت کرد.
به گفته «غلامرضا نخعی» عضو شورای اسلامی کار این معدن، این کارگر پیش از این سابقه بیماری خاصی نداشته و در زمان آغاز به کار در معدن نیز از سلامت کامل برخوردار بوده است. به گفته وی، عارضه قلبی ایجادشده برای این کارگر احتمالاً ناشی از حجم بالای کار و فشار کاری بوده است.
این عضو شورای اسلامی کار همچنین تأکید کرد که پیش از این نیز موارد مشابهی برای دیگر کارگران این معدن رخ داده است.