مرگ کارگر معدن «همکار» کرمان بر اثر حمله قلبی حین کار

به گزارش خبرنگار ایلنا، روز پنجشنبه ۴ دی‌ماه، در معدن «همکار» واقع در استان کرمان و از معادن زیرمجموعه معدن زغال‌سنگ کرمان، یکی از کارگران این معدن جان خود را از دست داد.

اسماعیل شهریاری، کارگر ۴۰ساله معدن همکار که دارای ۴ فرزند بود و تنها یک سال تا بازنشستگی‌اش باقی مانده بود، در حین انجام کار دچار حمله قلبی شد و متأسفانه فوت کرد.

به گفته «غلامرضا نخعی» عضو شورای اسلامی کار این معدن، این کارگر پیش از این سابقه بیماری خاصی نداشته و در زمان آغاز به کار در معدن نیز از سلامت کامل برخوردار بوده است. به گفته وی، عارضه قلبی ایجادشده برای این کارگر احتمالاً ناشی از حجم بالای کار و فشار کاری بوده است.

این عضو شورای اسلامی کار همچنین تأکید کرد که پیش از این نیز موارد مشابهی برای دیگر کارگران این معدن رخ داده است.

