خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اعتراض کارگران شرکتی ابنیه فنی راه آهن تهران/ وضعیت استخدامی‌مان هنوز نامشخص است

اعتراض کارگران شرکتی ابنیه فنی راه آهن تهران/ وضعیت استخدامی‌مان هنوز نامشخص است
کد خبر : 1733543
لینک کوتاه کپی شد.

کارگران پیمانکاری نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن تهران، امروز شنبه در انتقاد به نامشخص بودن مطالبه تبدیل وضعیت استخدامی خود، دست به اعتراض صنفی زدند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران ابنیه فنی راه آهن تهران که در محور ریلی تهران به تبریز مشغول به کار هستند، امروز شنبه (۶ دی ماه) اعتراض صنفی برگزار کردند. 

این کارگران تاکید دارند که نگهداری از خطوط ریلی تحت مسئولیت شرکتی‌ست که از چهار سال پیش به دولت واگذار شده؛ لذا باید وضعیت شغلی و قراردادهای همه کارگران بدون تبعیض به قرارداد مستقیم با دولت تبدیل شود تا امنیت شغلی داشته باشند. 

طبق اظهارات یکی از کارگران؛ راه آهن باید بحث تبدیل وضعیت استخدامی کارگران و کارکنان شرکتی را برای همه زحمتکشان که امنیت شغلی ندارند، به سرانجام برساند. او افزود: ما کارگران قراردادی سال‌هاست پیگیر اجرای طرح تبدیل وضعت شغلی از شرکتی به قرارداد مستقیم هستیم که علیرغم وعده‌های بسیار هنوز عملی نشده است. 

او گفت: با گذشت بیش از ۲۰ سال از سابقه فعالیت برخی کارگران پیمانکاری ابنیه فنی خطوط ریلی تهران، هنوز اقدامی در جهت تبدیل وضعیت شغلی آن‌ها صورت نگرفته است. در سال جاری نیز کارگران امیدوار بودند مصوبه تبدیل وضعیت شغلی کارگران در مجلس و دولت به تصویب برسد که هنوز از آن خبری نیست. 

یکی دیگر از کارگران در ادامه گفت: کارگران ابنیه فنی راه آهن تهران نگرانند که با ادامه این روند، امینت شغلی و معیشتی آن‌ها در معرض خطر قرار بگیرد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا