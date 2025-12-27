به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران ابنیه فنی راه آهن تهران که در محور ریلی تهران به تبریز مشغول به کار هستند، امروز شنبه (۶ دی ماه) اعتراض صنفی برگزار کردند.

این کارگران تاکید دارند که نگهداری از خطوط ریلی تحت مسئولیت شرکتی‌ست که از چهار سال پیش به دولت واگذار شده؛ لذا باید وضعیت شغلی و قراردادهای همه کارگران بدون تبعیض به قرارداد مستقیم با دولت تبدیل شود تا امنیت شغلی داشته باشند.

طبق اظهارات یکی از کارگران؛ راه آهن باید بحث تبدیل وضعیت استخدامی کارگران و کارکنان شرکتی را برای همه زحمتکشان که امنیت شغلی ندارند، به سرانجام برساند. او افزود: ما کارگران قراردادی سال‌هاست پیگیر اجرای طرح تبدیل وضعت شغلی از شرکتی به قرارداد مستقیم هستیم که علیرغم وعده‌های بسیار هنوز عملی نشده است.

او گفت: با گذشت بیش از ۲۰ سال از سابقه فعالیت برخی کارگران پیمانکاری ابنیه فنی خطوط ریلی تهران، هنوز اقدامی در جهت تبدیل وضعیت شغلی آن‌ها صورت نگرفته است. در سال جاری نیز کارگران امیدوار بودند مصوبه تبدیل وضعیت شغلی کارگران در مجلس و دولت به تصویب برسد که هنوز از آن خبری نیست.

یکی دیگر از کارگران در ادامه گفت: کارگران ابنیه فنی راه آهن تهران نگرانند که با ادامه این روند، امینت شغلی و معیشتی آن‌ها در معرض خطر قرار بگیرد.

