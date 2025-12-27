تجمع کادر درمان اهواز/ با ۱۵ سال سابقه فقط ۱۸ میلیون میگیریم!
پرستاران و کادر درمان دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز در اعتراض به وضعیت شغلی خود تجمع کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز ششم دیماه، پرسنل پرستاری، کادر درمان و نیروهای فوریتهای پزشکی دانشگاه جندیشاپور اهواز در اعتراض به بیتوجهی مسئولان دانشگاه نسبت به خواستههایشان، دست به تجمع صنفی زدند.
این پرستاران با انتقاد از وضعیت سخت معیشتی خود میگویند: عدم به موقع پرداخت معوقات مزدی، کارانههای ناچیز، عدم پرداخت رفاهیات و حق لباس، از جمله مهمترین مطالبات صنفی ماست؛ در عین حال، ما مجبور به انجام اضافهکار اجباری هستیم.
یکی از این پرستاران گفت: با وجود کار سخت و شیفتهای طولانی، حقوق ما زیر خط فقر است؛ همکاران ما با ۱۵ تا ۲۰ سال سابقه فقط ۱۸ میلیون تومان حقوق میگیرند!