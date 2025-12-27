خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تجمع کادر درمان اهواز/ با ۱۵ سال سابقه فقط ۱۸ میلیون می‌گیریم!

تجمع کادر درمان اهواز/ با ۱۵ سال سابقه فقط ۱۸ میلیون می‌گیریم!
کد خبر : 1733473
لینک کوتاه کپی شد.

پرستاران و کادر درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز در اعتراض به وضعیت شغلی خود تجمع کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز ششم دی‌ماه، پرسنل پرستاری، کادر درمان و نیروهای فوریت‌های پزشکی دانشگاه جندی‌‌شاپور اهواز در اعتراض به بی‌توجهی مسئولان دانشگاه نسبت به خواسته‌هایشان، دست به تجمع صنفی زدند.

این پرستاران با انتقاد از وضعیت سخت معیشتی خود می‌گویند: عدم به موقع پرداخت معوقات مزدی، کارانه‌های ناچیز، عدم پرداخت رفاهیات و حق لباس، از جمله مهم‌ترین مطالبات صنفی ماست؛ در عین حال، ما مجبور به انجام اضافه‌کار اجباری هستیم.

یکی از این پرستاران گفت: با وجود کار سخت و شیفت‌های طولانی، حقوق ما زیر خط فقر است؛ همکاران ما با ۱۵ تا ۲۰ سال سابقه فقط ۱۸ میلیون تومان حقوق می‌گیرند!

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا