به گزارش خبرگزاری ایلنا، معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی در گفت‌وگوی ویژه خبری از پرداخت بخشی از معوقات حوزه سلامت در هفته‌های آینده خبر داد.

غفاری با اشاره به وضعیت بدهی‌های این سازمان گفت: بدهی تأمین اجتماعی به شرکت‌های دارویی در حال حاضر به کمتر از ۱۰ همت کاهش یافته است.

وی همچنین افزود: در دو تا سه هفته آینده، چهار ماه از معوقات بخش خصوصی حوزه درمان پرداخت خواهد شد.

