خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پرداخت بخشی از معوقات درمانی تأمین اجتماعی در هفته‌های آینده +فیلم

پرداخت بخشی از معوقات درمانی تأمین اجتماعی در هفته‌های آینده +فیلم
کد خبر : 1733427
لینک کوتاه کپی شد.

معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی از پرداخت بخشی از معوقات حوزه سلامت در هفته‌های آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی در گفت‌وگوی ویژه خبری از پرداخت بخشی از معوقات حوزه سلامت در هفته‌های آینده خبر داد. 

غفاری با اشاره به وضعیت بدهی‌های این سازمان گفت: بدهی تأمین اجتماعی به شرکت‌های دارویی در حال حاضر به کمتر از ۱۰ همت کاهش یافته است. 

وی همچنین افزود: در دو تا سه هفته آینده، چهار ماه از معوقات بخش خصوصی حوزه درمان پرداخت خواهد شد.

حجم ویدیو: 19.11M | مدت زمان ویدیو: 00:02:15 دانلود ویدیو
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا