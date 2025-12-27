«کارگران قند خاورمیانه» خواستار لغو اخراج سه همکار خود شدند

یکی از کارگران حاضر در تجمع امروز، به ایلنا گفت: «کریم رضایی»، «حسن خالقی» و «یوسف ستاوی» که هم اکنون در کارخانه حضور ندارند، از ابتدای دی ماه سال جاری اعتبار قرارداد کاری آن‌ها به پایان رسیده است.

وی ادامه داد: این سه کارگر پیگیر مطالبات صنفی خود و سایر کارگران بودند که با دستور کارفرما از ادامه حضور در کارخانه منع شدند؛ به همین دلیل، امروز همگی ما با تجمع در مقابل درب ورودی کارخانه از کارفرما خواستیم تا با لغو دستور تسویه حساب، امکان بازگشت به کار آن‌ها را فراهم کند.

این کارگر کارخانه قند خاورمیانه شوش در عین حال یادآور شد: از میان کارگران تعدیلی، «کریم رضایی» کاندیدای متتخب کارگران برای شورای اسلامی کار کارگران کارخانه بود که قبل از برگزاری انتخابات از کار بیکار شده است.

به گفته وی؛ اعتبار نامه آخرین دوره شورای اسلامی کار کارخانه قند خاورمیانه از ۱۵ مهر ماه به پایان رسیده و هنوز دوره جدید تشکیل نشده است. به همین دلیل کارگران معتقدند شکل‌گیری این نهاد صنفی در شرایط نامعلوم کارخانه و کارگرانش که بیش از یک ماه است در اعتراض هستند، ضرورت دارد.

این کارگر یادآور شد: همچنین برخی مسئولان شهرستانی برای بازگشت به کار این سه کارگر چندین نوبت تلفنی با کارفرما وارد مذاکره شده‌اند که متاسفانه موثر نشده است.

او گفت: کارگران قند خاورمیانه با تجمع امروز خود به مسئولان کارخانه اعلام کردند که تصمیم‌های اتخاذ شده در جهت شکل گیری اعتراضات، با تصمیم جمعی کارگران صورت گرفته و این سه کارگر اخراجی هیچ گونه دخالتی در اتخاذ این تصمیم به صورت فردی نداشته‌اند.

او که به نمایندگی از سایر همکارانش سخن می‌گفت در ادامه در خصوص پیگیری مطالبات کارگران قند خاورمیانه طی پنج روز گذشته گفت: هنوز تحول مثبتی در راستای استیفای معوقات مزدی آن‌ها صورت نگرفته است.

وی افزود: امروز هم مانند روزهای گذشته کارگران قند خاورمیانه با برخی مسئولان که از آغاز حرکت‌های اعتراضی اخیر در کارخانه حضور دارند دیدار کرده و بار دیگر خواسته‌های صنفی خود را گوشزد کردند.

گفتنی است؛ بخش از مطالبات بیش از ۳۰۰ کارگر قرار دادی کارخانه قند شوش، اجرای درست طرح طبقه‌بندی مشاغل، تشکیل شورای کارگری، پرداخت حق غذا طبق مصوبه کمسیون کارگری و همچنین جذب نیروهای کار فصلی بومی به جای نیروی کار غیربومی است و معترضان از کارفرما انتظار دارند تا ضمن پرداخت بخشی از این مطالبات، زمینه بازگشت به کار سه نفر از همکاران تعدیلی را فراهم کند.

انتهای پیام/