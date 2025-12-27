پاسخ «شرکت ذغالسنگ کرمان» درباره خبر ایلنا/ تلاش کردیم معیشت کارگران بهبود یابد
روابط عمومی شرکت ذغالسنگ کرمان درباره خبر ایلنا مبنی بر «سفرههای خالی ۶۰۰ معدنکار در دالانهای همکار / شرمنده زن و بچه هستیم» در تاریخ ۳ دی ماه، توضیحاتی ارائه داد که در زیر میخوانید.
به گزارش ایلنا، پاسخ این شرکت معدنی درباره خبر منتشر شده بدین شرح است:
با سلام و احترام؛
در خصوص انتشار مطلبی با عنوان «سفرههای خالی ۶۰۰ معدنکار در دالانهای همکار / شرمنده زن و بچه هستیم» به تاریخ ۳ دیماه ۱۴۰۴ و به منظور تنویر افکار عمومی، خواهشمند است دستور فرمایید جوابیه ذیل در صفحه مربوطه منتشر گردد.
معرفی شرکت و نحوه تأمین منابع مالی
شرکت معادن زغالسنگ کرمان با بیش از ۲ هزار نفر کارگر و ۱۱ منطقه معدنی فعال در استان کرمان، از شرکتهای زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری (فولاد) و وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
علیرغم دولتی بودن، این شرکت هیچگونه ردیف اعتباری از بودجه عمومی کشور ندارد و کلیه هزینههای جاری از محل تولید و فروش زغالسنگ تأمین میشود.
ماهانه بالغ بر ۱۵۰۰ میلیارد ریال بابت حقوق و مزایا، بیمه، هزینههای درمانی و سایر تعهدات مربوط به کارکنان پرداخت میشود. که این امر در شرایطعدم بازنگری در قیمتگذاری دستوری زغالسنگ طی دوسال گذشته فشار مالی مضاعفی را بر شرکتهای معادن زغالسنگ کشور منجمله معادن کرمان وارد کرده است.
وضعیت پرداخت حقوق و عرف رایج در معادن
در واحدهای تولیدی و معدنی، چه خصوصی و چه دولتی به دلیل ضرورت محاسبه فرآیندهای مرتبط با استخراج، انتقال، فرآوری و محاسبه دقیق حق نرم تولید، پرداخت حقوق کارکنان بهطور سنتی با یک ماه فاصله زمانی صورت میگرفته و میگیرد.
این رویه سالهای سال است که در اغلب واحدهای معدنی کشور اجرا شده و امری متداول در محاسبه تولید نهایی عددی معادن میباشد.
تاکید میشود که فاصله پرداخت حقوق در شرکت معادن زغالسنگ کرمان با ذکر توضیح فاصله یکماه فاصله عرفی که قریب به سه دهه میباشد که مورد عمل واقع میگردد تاخیر زمان مواعد بیش از حدود ۵ تا ۱۰ روز نبوده و برای نمونه، حقوق مهرماه که با توضیحات فوق در تاریخ یکم تا پنجم آذرماه میبایستی پرداخت میگردید با ۱۱ روز تاخیر درتایخ ۱۶ آذرماه بدلیل تاخیر در دریافت مطالبات زغال تولید کرده و فروخته شده از محل دریافت مطالبات خود اقدام نموده و در همین راستا حق بیمه و درمان و سوابق کارگران سر موعدمقرر در سوابق ایشان نزد سازمان تامین اجتماعی بدون تاخیر واریز و لحاظ گردیده است.
توضیح درباره معدن زغالسنگ همکار
معدن زغالسنگ همکار در شهرستان راور واقع شده و بیش از ۵۰۰ نفر کارگر در آن مشغول به کار هستند.
بر اساس اسناد مالی موجود، حقوق و مزایای این معدن نیز طبق روال توضیحات فوق الاشاره بهصورت همزمان با دیگر معادن پرداخت شده و در مواردی، صرفاً به دلیل مشکلات تولید، انتقال یا فروش زغال، پرداختها با تأخیر ۱۰ تا ۱۵ روزه صورت گرفته که در واحدهای تولیدی معدنی امری غیرمتعارف تلقی نمیشود.
حقوق و مزایای طبقهبندی مشاغل و سختی کار
با توجه به سخت و زیانآور بودن شغل معدنکاری، طرح طبقهبندی مشاغل شرکت در سال ۱۳۹۸ بازنگری شده و ضریب ریالی حقوق کارگران از عدد پایه ۱۲۰ به ۵۴۰ افزایش یافته.
این اصلاحات با نظارت کارشناسان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و تأیید وزارت متبوع انجام شد و بار مالی قابل توجهی برای شرکت به همراه داشت است.
با این حال، قیمتگذاری دستوری کنسانتره زغالسنگ که ازسال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ باتوجه به تورم جاری و افزایش مزد و قیمتهای جاری و ملزومات معدنی نیز به همین صورت افزایش داشته، متاسفانه قیمت دستوری زغال افزایشی نداشته و همچنان با عدد مورد محاسبه ۳۰٪ از شمش فولاد خوزستان محاسبه میگردد که تمامی این موارد موجب زیان انباشته سنوات گذشته و افزایش شدید هزینهها، مانع از آن شده است که زحمات کارگران آنگونه که شایسته است، نمود پیدا کند.
بیمه، بازنشستگی و اصلاح عناوین شغلی
طی دو سال گذشته، بخش عمدهای از مشکلات مرتبط با بیمه تأمین اجتماعی، استحقاق درمان و بازنشستگی کارگران شاغل در معادن باهمکاری جمعی مدیران ارشد استان و تامین اجتماعی استان مرتفع شده است.
در این راستا، هزینههای مربوط به ۴ درصد مشاغل سخت و زیانآور و اصلاح عناوین شغلی، در سال ۱۴۰۳ بالغ بربیش از ۶۰ میلیارد ریال توسط شرکت پرداخت شده است.
در پنج سال گذشته نیز بهطور میانگین سالانه ۲۵۰ نفر از کارگران بازنشسته شدهاند و این روند در سال جاری نیز ادامه دارد. علیرغم محدودیتهای مالی، تاکنون هیچگونه وقفهای در مسیر بازنشستگی کارگران مشمول ایجاد نشده است.
در خصوص خلأهای بیمهای مطرحشده عمدتاً مربوط به دهههای ۷۰ و ۸۰ و دوره اشتغال کارگران در بخش پیمانکاری است. و از سال ۱۳۸۹ تاکنون که کلیه نیروها بهصورت مستقیم با شرکت قرارداد دارند، هیچ گونه خلأ بیمهای ناشی از قصور شرکت ثبت نشده است.
و در این راستا چالش با سازمان تأمین اجتماعیعدم تمکین سازمان تأمین اجتماعی به مصوبات کمیته رفع موانع تولید کشور، بهویژه در خصوص لغو بخشنامه ۱۷۷۷، موجب ایجاد چالش در روند بازنشستگی و تحمیل هزینههای مضاعف به شرکتها شده است.
بدیهی است تداوم این وضعیت میتواند آثار منفی بر تولید و پایداری مجموعههای معدنی داشته باشد.
ایمنی و تجهیزات معدن
تولید زغالسنگ در کرمان عمدتاً به روش سنتی و دستی انجام میشود که این موضوع ناشی از شرایط خاص تکتونیکی و ساختار لایههای زغال و زمینشناسی معادن کرمان است و امکان استخراج تماممکانیزه را محدود میکند.
از ملزومات اصلی ایمنی در استخراج زیرزمینی، چوب نگهدارنده است که علیرغم افزایش شدید قیمت و مشکلات تأمین، چوب مورد نیاز کلیه معادن تا پایان سال چوب مورد نیاز معادن تهیه و در محل معادن ذخیره شده است.
تاکنون هیچ معدنی به دلیل کمبود تجهیزات یا ملزومات ایمنی در معرض تعطیلی قرار نگرفته است.
شرکت معادن زغالسنگ کرمان اگرچه دولتی است، اما بدون اتکا به بودجه عمومی، حقوق و مزایای کارکنان خود را صرفاً از محل تولید و فروش تأمین میکند.
کلیه مشاغل کارگری تابع قانون کار بوده و پرداختها بر اساس مصوبات شورای عالی کار و طرح طبقهبندی مشاغل انجام میشود و این فرآیند بهصورت مستمر تحت نظارت کارشناسان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قرار دارد.
کارگران معدن همکار بخشی از ۲۲۲۸ نفر پرسنل این شرکت هستند و فعالیت آنان معیشت حدود۱۰ هزار نفر از خانواده بزرگ شرکت را تحت تأثیر قرار میدهد.
در دو سال اخیر، تلاش مدیریت شرکت بر کاهش مطالبات معوق، بهبود شرایط کاری و ترسیم افقی روشن برای استمرار تولید و ارتقای وضعیت معیشتی کارگران متمرکز بوده است.
بیتردید همکاری، همدلی و نگاه منصفانه میتواند مسیر حل مشکلات را هموارتر سازد؛ در حالی که ارائه تصویری صرفاً تاریک و ناامیدکننده، نهتنها کمکی به احقاق حقوق کارگران نمیکند، بلکه میتواند بر روند تولید و اقتصاد منطقه اثرات منفی بر جای گذارد.