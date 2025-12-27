خبرگزاری کار ایران
جزئیات مصدومیت دو کارگر ساختمانی در روستای خاوه قم/ حال یک کارگر وخیم است

کد خبر : 1733323
لینک کوتاه کپی شد.

ریزش آوار یک ساختمان در روستای خاوه شهرستان کهک قم، منجر به مصدومیت دو کارگر ساختمانی شد.

به گزارش ایلنا؛ به علت تخریب غیراصولی یک ساختمان در روستای خاوه از توابع شهرستان کهک استان قم، دو نفر از کارگران که در محل حادثه مشغول به کار بودند، بر اثر ریزش آوار دچار حادثه شدند. 

بنابر این گزارش، آتش‌نشانان بی‌درنگ با برداشتن خاک این دو کارگر را از زیر آوار خارج کردند اما هر دو با بالگرد به بیمارستان منتقل شدند

گفته می‌شود وضعیت جسمی یکی از کارگران وخیم است.

 

انتهای پیام/
