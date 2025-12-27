جزئیات مصدومیت دو کارگر ساختمانی در روستای خاوه قم/ حال یک کارگر وخیم است

به گزارش ایلنا؛ به علت تخریب غیراصولی یک ساختمان در روستای خاوه از توابع شهرستان کهک استان قم، دو نفر از کارگران که در محل حادثه مشغول به کار بودند، بر اثر ریزش آوار دچار حادثه شدند.

بنابر این گزارش، آتش‌نشانان بی‌درنگ با برداشتن خاک این دو کارگر را از زیر آوار خارج کردند اما هر دو با بالگرد به بیمارستان منتقل شدند

گفته می‌شود وضعیت جسمی یکی از کارگران وخیم است.

