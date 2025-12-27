خبرگزاری کار ایران
کارد به استخوان کارگران «گیگ» رسید/ تقابل با استثمار الگوریتمی و دستمزدهای ناچیز

​اتحادیه‌های کارگری «اقتصاد گیگ» در هند با فراخوان اعتصاب در روزهای ۲۵ و ۳۱ دسامبر، خواستار توقف مسدودسازی خودسرانه حساب‌های کاربری و برقراری بیمه حوادث و امنیت شغلی برای پیک‌های موتوری شدند.

به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از خبرگزاری‌های هند، کارگران پلتفرم‌های بزرگ تجارت الکترونیک و توزیع غذا در هند، در اعتراض به وخامت شرایط کاری، اعتصابی دو روزه را در سراسر این کشور اعلام کردند. این اعتصاب برای روزهای کریسمس (۲۵ دسامبر) و شب سال نو (۳۱ دسامبر) برنامه‌ریزی شده است؛ یعنی دو روز از شلوغ‌ترین روزهای سال که تقاضا برای خدمات آنلاین به اوج خود می‌رسد. 

این حرکت اعتراضی در واکنش به تضییع حقوق کارگران در زمینه‌هایی چون دستمزد عادلانه، ایمنی محیط کار، کرامت انسانی و امنیت اجتماعی شکل گرفته است. طبق اعلام «اتحادیه کارگران پلتفرم و مشاغل گیگ تلانگانا» (TGPWU)، کارگرانِ شرکت‌های غولی همچون «سوییگی»، «زوماتو»، «زپتو»، «بلینک‌ایت»، «آمازون»، «فلیپ‌کارت» و دیگر شرکت‌های تجمیع‌کننده خدمات آنلاین در این اعتصاب حضور خواهند داشت. 

«شیخ صلاح‌الدین»، رئیس و بنیان‌گذار این اتحادیه، در این باره گفت: «علیرغم اینکه کارگران تحویل کالا ستون فقرات شبکه توزیع — به ویژه در فصول اوج تقاضا و تعطیلات — محسوب می‌شوند، اما مجبورند ساعات کاری طولانی، کاهش درآمد، اهداف تحویل ناایمن، مسدود شدن خودسرانه حساب‌های کاربری (ID)، عدم امنیت شغلی و فقدان حمایت‌های رفاهی اولیه را تحمل کنند.» 

مطالبات اصلی کارگران اعتصابی

اتحادیه‌های کارگری پلتفرم‌ها مطالبات خود را به شرح زیر اعلام کرده‌اند: 

دستمزد عادلانه: پرداخت دستمزدهای بهتر و شفاف بر اساس ساعات کاری واقعی و هزینه‌های جانبی. 

لغو طرح‌های خطرناک: توقف فوری مدل‌های «تحویل ۱۰ دقیقه‌ای» که مستقیماً جان کارگران را به خطر می‌اندازد. 

توقف برخوردهای سلیقه‌ای: پایان دادن به مسدودسازی حساب کاربری کارگران و جریمه‌های بدون دلیل. 

ارتقای ایمنی: تأمین تجهیزات ایمنی، بیمه حوادث و حمایت‌های درمانی. 

امنیت اجتماعی: تخصیص عادلانه کار توسط الگوریتم‌ها (بدون تبعیض)، استراحت‌های اجباری، پشتیبانی فنی قوی برای رفع مشکلات پرداخت و در نهایت برخورداری از مزایای بازنشستگی. 

صلاح‌الدین با انتقاد از مکانیزم‌های کنترلی این شرکت‌ها افزود: «کنترل بی‌حد و حصر الگوریتم‌های شرکت‌های پلتفرمی، کارگران را به ورطه ناامنی شدید اقتصادی کشانده است. این سیستم، ساعات کاری مفرط را به کارگر تحمیل کرده در حالی که تمام ریسک‌ها و خطرات کار را نیز بر دوش او می‌اندازد.» 

کارگران اعتصابی از دولت‌های ایالتی و مرکزی هند خواسته‌اند که فوراً بر فعالیت این شرکت‌ها نظارت کرده، قوانین حمایتی کار را اجرا کنند و حق کارگران «اقتصاد گیگ» برای تشکیل تشکل‌های صنفی و چانه‌زنی دسته‌جمعی را به رسمیت بشناسند. 

رئیس اتحادیه در پایان با تاکید بر فوریت این اعتصاب خاطرنشان کرد: «این اعتصاب فریاد جمعی برای عدالت و مسئولیت‌پذیری است. دولت دیگر نمی‌تواند تماشاگر ساکتِ سودآوری این شرکت‌ها به قیمت جان کارگران باشد.» کارگران همچنین از نهادهای مدنی و سایر اتحادیه‌های کارگری خواسته‌اند تا در این مبارزه برای دستیابی به کار شایسته و ایمن، در کنار آن‌ها بایستند.

 

انتهای پیام/
