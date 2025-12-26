خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزیر کار مطرح کرد؛

جزئیات سامانه نظام جامع اطلاعات بازار کار/ استاندارد مشاغل کشور احصاء می شود

جزئیات سامانه نظام جامع اطلاعات بازار کار/ استاندارد مشاغل کشور احصاء می شود
کد خبر : 1733042
لینک کوتاه کپی شد.

فرایند به‌روزرسانی استاندارد حِرف و مشاغل کشور در نشست کارگروه بازنگری استاندارد طبقه بندی ملی مشاغل ایران (IRISCO) با حضور «احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بررسی شد.

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «احمد میدری» در کمیته تدوین و به روزرسانی استاندارد حِرف و مشاغل کشور، با اشاره به طراحی و رونمایی از سامانه نظام جامع اطلاعات بازار کار کشور در آینده‌ای نزدیک، به روزرسانی استاندارد حرف و مشاغل کشور و تدوین شرح شغل مشاغل را یکی از سه رکن اصلی این سامانه عنوان کرد. 

وی با بیان این که استانداردسازی عناوین شغلی بسیار مهم است، تصریح کرد: مشاغل کشور مطابق استاندارد کدگذاری و در در بانک‌های اطلاعاتی سازمان‌های مختلف همچون سازمان تامین اجتماعی، مرکز آمار، سازمان فنی و حرفه‌ای و سایر سازمان‌های مرتبط با کد یکسان ثبت و شناسایی خواهند شد. 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به مراحل انجام کار تصریح کرد: تشخیص منابع داده مشاغل کشور، دریافت عناوین مشاغل از منابع داده ای، پاکسازی عنوان‌های شغلی، تطبیق و کدگذاری هوشمند لیست مشاغل با کدهای طبقه‌بندی بین المللی ISCO، تهیه دستورالعمل استانداردسازی عناوین شغلی، انتشار نسخه ملی طبقه‌بندی مشاغل و تصویب و ابلاغ استاندارد حرف و مشاغل کشور را از جمله مراحل انجام کار برشمرد. 

«علیرضا محجوب» دبیرکل خانه کارگر در ادامه این نشست بر لزوم استفاده از روش‌های هوشمند و ابزارهای نوین در طراحی فرایندها و استانداردسازی مشاغل تاکید کرد. 

محجوب با اشاره به زمان‌بر بودن فرآیندهای سنتی، بر مزایای استفاده از هوش مصنوعی و سایر ابزارهای هوشمند جهت تسریع در انجام کار و افزایش کیفیت آن در کنار استفاده از نظرات صاحب نظران تاکید کرد. 

«غلامرضا گودرزی» رییس مرکز آمار ایران در ادامه این نشست گفت: با توجه به سرشماری ثبتی مبنا در کشور طبقه‌بندی مشاغل بر اساس طبقه‌بندی IRISCO لازمه ثبت فعالیت خواهد بود. 

وی بر همکاری این مرکز با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا