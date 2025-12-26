جزئیات سامانه نظام جامع اطلاعات بازار کار/ استاندارد مشاغل کشور احصاء می شود

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «احمد میدری» در کمیته تدوین و به روزرسانی استاندارد حِرف و مشاغل کشور، با اشاره به طراحی و رونمایی از سامانه نظام جامع اطلاعات بازار کار کشور در آینده‌ای نزدیک، به روزرسانی استاندارد حرف و مشاغل کشور و تدوین شرح شغل مشاغل را یکی از سه رکن اصلی این سامانه عنوان کرد.

وی با بیان این که استانداردسازی عناوین شغلی بسیار مهم است، تصریح کرد: مشاغل کشور مطابق استاندارد کدگذاری و در در بانک‌های اطلاعاتی سازمان‌های مختلف همچون سازمان تامین اجتماعی، مرکز آمار، سازمان فنی و حرفه‌ای و سایر سازمان‌های مرتبط با کد یکسان ثبت و شناسایی خواهند شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به مراحل انجام کار تصریح کرد: تشخیص منابع داده مشاغل کشور، دریافت عناوین مشاغل از منابع داده ای، پاکسازی عنوان‌های شغلی، تطبیق و کدگذاری هوشمند لیست مشاغل با کدهای طبقه‌بندی بین المللی ISCO، تهیه دستورالعمل استانداردسازی عناوین شغلی، انتشار نسخه ملی طبقه‌بندی مشاغل و تصویب و ابلاغ استاندارد حرف و مشاغل کشور را از جمله مراحل انجام کار برشمرد.

«علیرضا محجوب» دبیرکل خانه کارگر در ادامه این نشست بر لزوم استفاده از روش‌های هوشمند و ابزارهای نوین در طراحی فرایندها و استانداردسازی مشاغل تاکید کرد.

محجوب با اشاره به زمان‌بر بودن فرآیندهای سنتی، بر مزایای استفاده از هوش مصنوعی و سایر ابزارهای هوشمند جهت تسریع در انجام کار و افزایش کیفیت آن در کنار استفاده از نظرات صاحب نظران تاکید کرد.

«غلامرضا گودرزی» رییس مرکز آمار ایران در ادامه این نشست گفت: با توجه به سرشماری ثبتی مبنا در کشور طبقه‌بندی مشاغل بر اساس طبقه‌بندی IRISCO لازمه ثبت فعالیت خواهد بود.

وی بر همکاری این مرکز با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد.

