بیانیه خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران به مناسبت روز ایمنی در برابر زلزله

به گزارش ایلنا، متن بیانیه به شرح زیر است:

پنجم دی‌ماه، سالروز وقوع زلزله ویرانگر شهر بم، که به‌عنوان «روز ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بلایای طبیعی» در تقویم رسمی کشور نامگذاری شده است، یادآور یکی از تلخ‌ترین حوادث طبیعی تاریخ معاصر ایران و در عین حال هشداری همیشگی برای بازاندیشی در شیوه‌های زندگی، ساخت‌وساز، مدیریت بحران و رفتارهای فردی و جمعی جامعه در برابر سوانح طبیعی است.

زلزله دلخراش بم در سال ۱۳۸۲ که جان هزاران نفر از هم‌میهنان عزیزمان را گرفت و خسارات جبران‌ناپذیر انسانی، اجتماعی و اقتصادی برجای گذاشت، نشان داد که بلایای طبیعی هرچند اجتناب‌ناپذیرند، اما میزان خسارات و تلفات ناشی از آن‌ها تا حد زیادی وابسته به سطح آمادگی، آگاهی، ایمنی و فرهنگ عمومی جامعه است. از این‌رو نامگذاری این روز، فرصتی ارزشمند برای ترویج فرهنگ پیشگیری، ایمن‌سازی و مسئولیت‌پذیری همگانی در برابر مخاطرات طبیعی به شمار می‌آید.

خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که ایمنی در برابر زلزله و سایر بلایای طبیعی، صرفاً یک موضوع فنی یا تخصصی نیست، بلکه یک ضرورت اجتماعی و ملی است که نیازمند مشارکت فعال همه اقشار جامعه، به‌ویژه کارگران شریف، خانواده‌های آنان، کارفرمایان، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای آموزشی و فرهنگی می‌باشد. جامعه کارگری به دلیل حضور گسترده در محیط‌های کار، تولید و صنعت، همواره در معرض آسیب‌های ناشی از حوادث طبیعی قرار دارد و توجه ویژه به ایمنی محیط‌های کار، مسکن کارگری و زیرساخت‌های شهری از الزامات انکارناپذیر توسعه پایدار است.

بی‌تردید پیشگیری و کاهش خسارات بلایای طبیعی مستلزم برنامه‌ریزی اصولی، رعایت مقررات ملی ساختمان، مقاوم‌سازی سازه‌ها، توسعه زیرساخت‌های ایمن، و بهره‌گیری از دانش روز و تجربیات موفق داخلی و بین‌المللی است. در کنار این اقدامات، ارائه الگوهای صحیح و کاربردی برای رفتار فردی و جمعی مردم در سه مرحله قبل، حین و بعد از وقوع سوانح نقشی تعیین‌کننده در حفظ جان انسان‌ها و کاهش پیامدهای مخرب این حوادث دارد.

آموزش عمومی در زمینه آمادگی پیش از بحران، نحوه واکنش صحیح در هنگام وقوع زلزله و مدیریت شرایط پس از آن، می‌تواند به‌طور چشمگیری از تلفات انسانی، آسیب‌های روانی و خسارات مادی بکاهد. تقویت مهارت‌های فردی، تمرین‌های همگانی، آموزش در محیط‌های کار، مدارس و محلات، و استفاده مؤثر از رسانه‌ها و فضای مجازی برای آگاهی‌بخشی مستمر، از مهم‌ترین ابزارهای ارتقای فرهنگ ایمنی در جامعه است.

خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران ضمن گرامیداشت یاد و خاطره جان‌باختگان زلزله بم و سایر بلایای طبیعی، بر لزوم عزم ملی برای آموزش، آگاهی‌سازی و ارتقای فرهنگ ایمنی تأکید می‌نماید و از همه مسئولان، نهادهای ذی‌ربط و آحاد مردم به‌ویژه جامعه کارگری دعوت می‌کند تا با احساس مسئولیت، مشارکت فعال و رعایت اصول ایمنی، در مسیر کاهش اثرات بلایای طبیعی و صیانت از جان و سرمایه‌های انسانی کشور گام بردارند.

امید است با همدلی، آگاهی و برنامه‌ریزی صحیح، شاهد جامعه‌ای ایمن‌تر، آماده‌تر و تاب‌آورتر در برابر حوادث طبیعی باشیم.

خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران

انتهای پیام/