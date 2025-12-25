خبرگزاری کار ایران
بیانیه خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران به مناسبت روز ایمنی در برابر زلزله

خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران به مناسبت روز ایمنی در برابر زلزله بیانیه داد.

به گزارش ایلنا، متن بیانیه به شرح زیر است:

پنجم دی‌ماه، سالروز وقوع زلزله ویرانگر شهر بم، که به‌عنوان «روز ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بلایای طبیعی» در تقویم رسمی کشور نامگذاری شده است، یادآور یکی از تلخ‌ترین حوادث طبیعی تاریخ معاصر ایران و در عین حال هشداری همیشگی برای بازاندیشی در شیوه‌های زندگی، ساخت‌وساز، مدیریت بحران و رفتارهای فردی و جمعی جامعه در برابر سوانح طبیعی است. 

زلزله دلخراش بم در سال ۱۳۸۲ که جان هزاران نفر از هم‌میهنان عزیزمان را گرفت و خسارات جبران‌ناپذیر انسانی، اجتماعی و اقتصادی برجای گذاشت، نشان داد که بلایای طبیعی هرچند اجتناب‌ناپذیرند، اما میزان خسارات و تلفات ناشی از آن‌ها تا حد زیادی وابسته به سطح آمادگی، آگاهی، ایمنی و فرهنگ عمومی جامعه است. از این‌رو نامگذاری این روز، فرصتی ارزشمند برای ترویج فرهنگ پیشگیری، ایمن‌سازی و مسئولیت‌پذیری همگانی در برابر مخاطرات طبیعی به شمار می‌آید. 

خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که ایمنی در برابر زلزله و سایر بلایای طبیعی، صرفاً یک موضوع فنی یا تخصصی نیست، بلکه یک ضرورت اجتماعی و ملی است که نیازمند مشارکت فعال همه اقشار جامعه، به‌ویژه کارگران شریف، خانواده‌های آنان، کارفرمایان، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای آموزشی و فرهنگی می‌باشد. جامعه کارگری به دلیل حضور گسترده در محیط‌های کار، تولید و صنعت، همواره در معرض آسیب‌های ناشی از حوادث طبیعی قرار دارد و توجه ویژه به ایمنی محیط‌های کار، مسکن کارگری و زیرساخت‌های شهری از الزامات انکارناپذیر توسعه پایدار است. 

بی‌تردید پیشگیری و کاهش خسارات بلایای طبیعی مستلزم برنامه‌ریزی اصولی، رعایت مقررات ملی ساختمان، مقاوم‌سازی سازه‌ها، توسعه زیرساخت‌های ایمن، و بهره‌گیری از دانش روز و تجربیات موفق داخلی و بین‌المللی است. در کنار این اقدامات، ارائه الگوهای صحیح و کاربردی برای رفتار فردی و جمعی مردم در سه مرحله قبل، حین و بعد از وقوع سوانح نقشی تعیین‌کننده در حفظ جان انسان‌ها و کاهش پیامدهای مخرب این حوادث دارد. 

آموزش عمومی در زمینه آمادگی پیش از بحران، نحوه واکنش صحیح در هنگام وقوع زلزله و مدیریت شرایط پس از آن، می‌تواند به‌طور چشمگیری از تلفات انسانی، آسیب‌های روانی و خسارات مادی بکاهد. تقویت مهارت‌های فردی، تمرین‌های همگانی، آموزش در محیط‌های کار، مدارس و محلات، و استفاده مؤثر از رسانه‌ها و فضای مجازی برای آگاهی‌بخشی مستمر، از مهم‌ترین ابزارهای ارتقای فرهنگ ایمنی در جامعه است. 

خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران ضمن گرامیداشت یاد و خاطره جان‌باختگان زلزله بم و سایر بلایای طبیعی، بر لزوم عزم ملی برای آموزش، آگاهی‌سازی و ارتقای فرهنگ ایمنی تأکید می‌نماید و از همه مسئولان، نهادهای ذی‌ربط و آحاد مردم به‌ویژه جامعه کارگری دعوت می‌کند تا با احساس مسئولیت، مشارکت فعال و رعایت اصول ایمنی، در مسیر کاهش اثرات بلایای طبیعی و صیانت از جان و سرمایه‌های انسانی کشور گام بردارند. 

امید است با همدلی، آگاهی و برنامه‌ریزی صحیح، شاهد جامعه‌ای ایمن‌تر، آماده‌تر و تاب‌آورتر در برابر حوادث طبیعی باشیم. 

خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران

 

