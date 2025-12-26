برهان آرش، عضو انجمن صنفی کارکنان داروخانه‌های استان کرمانشاه، در گفتگو با «ایلنا» با اشاره به وضعیت بد معیشتی کارکنان داروخانه‌ها گفت: کارکنان داروخانه معمولا حداقل دستمزد و یا کمی بیش از حداقل دریافت می‌کنند، یعنی حدود ۱۵ تا ۱۸ میلیون تومان، که این حقوق به قدری ناچیز است که آن‌ها ناچار شده‌اند به سمت کارگری بروند و شغل خود در داروخانه را رها کنند. چراکه این شغل دیگر صرفه اقتصادی ندارد.

آرش گفت: برای هشت ساعت کار در داروخانه ۱۵ میلیون تومان حقوق ماهانه بسیار ناچیز است؛ یعنی یک نیروی تحصیلکرده و کارآزموده برای گذاشتنِ جوانی و بهترین ساعات زندگی خود حقوقی دریافت می‌کند که با آن حقوق حتی ۵ روز از ماه را هم نمی‌تواند سپری کند.

وی گفت: این مبلغ برای افراد مجرد بسیار ناچیز است چه برسد به افرادی که دارای همسر و فرزند هستند. برخی داروخانه‌دارها برای آنکه بتوانند نیرو جذب کنند و یا نیروهای خود را حفظ کنند، پیشنهاد حقوق ۳۰ میلیون تومانی برای افراد با سابقه پنج تا ده سال می دهند اما با این حال، باز هم این مبالغ پاسخگوی شرایط فعلی نیست.

عضو انجمن صنفی کارکنان داروخانه‌های استان کرمانشاه گفت: وضعیت فعلی بسیار اسفبار است. یک خانواده چهار نفره مستأجر برای تأمین حداقل‌های یک زندگیِ به معنای واقعی کلمه بخور و نمیر، ماهانه باید چیزی حدود ۳۵ میلیون تومان درآمد داشته باشد و برای داشتن آرامش نسبی، حدود ۵۰ میلیون تومان درآمد ماهانه نیاز است.

وی در رابطه با قیمت اجاره خانه در کرمانشاه گفت: برای اجاره مسکن در مناطق حاشیه‌ای شهر، حداقل ودیعه حدود ۲۰۰ میلیون تومان با اجاره ماهانه هشت میلیون تومان نیاز است و در داخل شهر، این رقم به حدود ۵۰۰ میلیون تومان ودیعه و ۱۲ میلیون تومان اجاره می‌رسد. پرداخت این ارقام عملاً خارج از توان نیروی کارِ حداقل‌بگیر است. مگر آنکه در واحدهای بسیار کوچک و با امکانات محدود سکونت داشته باشند.

عضو انجمن صنفی کارکنان داروخانه‌های استان کرمانشاه تأکید کرد: استدلال دولت هر سال این است که برای کاهش مشکلات معیشتی، نرخ تورم باید کاهش یابد اما نه نرخ تورم کاهش پیدا می‌کند و نه دستمزد مطابق با نرخ تورم افزایش پیدا می‌کند. در حال حاضر نرخ تورم بالا است و دستمزد نیروهای کار طی سال‌ها سرکوب شده است. تداوم این وضعیت نیروی کار را بیش از گذشته در تنگنا و استیصال قرار داده است.

